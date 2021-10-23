微辣創辦人「六毫子」：30歲前最好的投資 就是投資自己

澳門本土創作影片平台--微辣，不經不覺已踏入8周年，微辣製作有限公司創辦人及行政總裁陸志豪「六毫子」表示，微辣8周年主題為「離別之前」，不少網民誤會微辣是否要倒閉？其實想帶出「離別之前，懂得珍惜現在」

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