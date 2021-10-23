曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報 置業家居 2021/10/23 分享： 英國曼徹斯特Salford區發展蓬勃，帶動住屋需求及樓價持續上揚，發展及升值潛力俱佳。是次為大家精選的現樓項目Belmont Place，只設16個1至2房單位，所有單位均連同租約出售，售價由14餘萬 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報 2021/10/16 柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報 St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧 2021/10/09 St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧 墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起 2021/10/02 墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起 曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易 2021/09/25 曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易 加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 2021/09/18 加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 中原地產 英鎊 海外物業 曼徹斯特 英國