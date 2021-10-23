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曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報

置業家居 2021/10/23

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英國曼徹斯特Salford區發展蓬勃，帶動住屋需求及樓價持續上揚，發展及升值潛力俱佳。是次為大家精選的現樓項目Belmont Place，只設16個1至2房單位，所有單位均連同租約出售，售價由14餘萬

...

欄名 : 海外置業

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