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Affordable Art Fair倫敦站 與網購雙軌並行

置業家居 2021/10/23

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藝術世界無分國界，隨着科技進步，不論是實體還是數碼藝術創作也有市場。正在倫敦Battersea Park舉行的Affordable Art Fair London 2021，實體展出逾千件當代繪畫、攝

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欄名 : 家居頭條

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