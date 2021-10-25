直接飛往麗江的航班不多，所以如果時間充裕的話，飛昆明之後再坐動車經大理再轉麗江，也是一個不錯的選擇。

由昆明坐動車去大理不到兩個小時，直接到麗江則約三小時。動車（班次D開頭）二○一九年才開通，注意這還不算是真高鐵（G開頭），所以之後可能還更快。

大理去麗江一段，一直沿着洱海的右邊行駛，風景秀麗，可以見到著名景點，例如雙廊鎮等路況，已經做得相當好，最後半小時走在山區到達麗江站。

由麗江站再入城區，又要花大約半小時。現在麗江古城可以說是旅遊業過剩，客棧民宿遍地，一些基本設施齊備的房間，可以便宜到二百元，可知競爭相當激烈。

因為不想停留在古城，所以直接驅車往北面玉龍雪山山腳。沿途司機介紹，有很多不同的低密度新社區在建，原來是退休養老別墅社區。這一邊，有一很大的地產潮流發展，就是退休經濟，廣告牌林立。這些低密度別墅型綜合社區，設施主要針對護老醫療一條龍的退休生活服務。八卦一下，其中一個靠近一間五星級酒店的樓盤，每平方米平均價約一萬五千元（人民幣，下同）。

麗江的天氣，陽光照射比較強烈。十月中，白天維持二十多度，相當舒服，就是冬天可能比較寒冷，但白天在小院子裏曬着太陽，看下藍天和低低的雲，看來還不錯。

以為去到玉龍雪山周邊會較人少，可是現在都已經發展為成熟的旅遊區。有熱氣球、有騎馬，最多的是婚紗攝影。

去到玉湖景區，周邊都是大草坪，雪山就在眼前。草地上有幾十對穿上婚紗的年輕人，每一對新人又帶一個拍攝團隊，變成戶外攝影棚。又再細問，婚紗攝影產業，是麗江另外一項熱門行業。看介紹，麗江原野婚紗套餐，特價四千九百九十九元。