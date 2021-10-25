前陣子在此提及，有品牌在北美把「whitening／lightning」（美白）、「fair complexion」（白晳膚色）等字眼，從產品宣傳剔除，以應對當地反種族歧視聲音。這引發一些思考和問題：一、為何以中性語調講產品功能都會冒犯他人？二、為何有人會那麼容易感到被冒犯？三、若產品真有此功能，日後應如何說才叫政治正確（politically correct）？

有些事，先要搞清楚邏輯，一個人追求白晳一點如膚色，不等如會討厭或歧視有色人種，若想美白都會被視為冒犯他人的話，那以後做人甚艱難，讚一個人靚或高，或會令周邊自覺不夠美或不夠高的人感覺被歧視，那就乜都唔使講，閉嘴最安全了。

近年，又有人太想在性別上呈現自己政治正確，結果搞到滑稽騎呢兼不倫不類。二○二○年，美國密蘇里州有眾議員帶領一眾同僚祈禱，最後以amen（阿門）結束時，畫蛇添足加多個「awoman」，結果被嘲多此一舉兼錯誤解讀amen的意思。《經濟學人》剛出版的十月號期刊提到，有人說「女人」（woman）一詞帶有性別色彩，建議用「bodies with vaginas」（有陰道的身體）、「birthing people」（生育的人）、「menstruating people」（來經者）代替云云。矯枉過正到如此滑稽，看到我眼凸兼失笑。

以下純粹個人看法，亦沒考量是否政治正確的問題：我身為女性，從不會因「女人」一詞感到被冒犯，女人就是女人，只是事實描述，等如男人就是男人一樣。現時西方社會有些人追求凡事要政治正確，我認同《Harvard Business Review》一篇文章的呼籲，是時候要rethink political correctness（重新思考太過政治正確所帶來的問題）了。種族或性別歧視，是人類更深層次的問題，若只在那些不相干的名詞上日鑽夜鑽，鑽到不倫不類，實無助解決真正的核心問題。