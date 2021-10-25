日本人氣過江龍唐揚炸雞店 登陸鰂魚涌 副刊版 2021/10/25 分享： 要數最受日本人歡迎的料理之一，唐揚炸雞定必名列前茅。無論是便利商店的熟食區、上學便當、居酒屋，或家中桌上也有它的份兒。跟着要數近年最厲害的唐揚炸雞店，便是已開逾250間的雞笑，而首間香港分店亦於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐 2021/10/20 尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐 Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶 2021/10/20 Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶 8大美食專櫃進駐一田大埔 大阪發祥街頭小吃+高顏值手鞠壽司 2021/10/18 8大美食專櫃進駐一田大埔 大阪發祥街頭小吃+高顏值手鞠壽司 BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐 2021/10/16 BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐 帝景酒店推出 90分鐘午市點心放題 2021/10/16 帝景酒店推出 90分鐘午市點心放題 香港 日本 台灣 餐廳 菜式 外賣 魚 泰國 馬來西亞 鰂魚涌