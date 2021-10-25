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日本人氣過江龍唐揚炸雞店 登陸鰂魚涌

副刊版 2021/10/25

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要數最受日本人歡迎的料理之一，唐揚炸雞定必名列前茅。無論是便利商店的熟食區、上學便當、居酒屋，或家中桌上也有它的份兒。跟着要數近年最厲害的唐揚炸雞店，便是已開逾250間的雞笑，而首間香港分店亦於

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欄名 : 新鮮熱辣

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