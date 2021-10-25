中美日催生名曲 《送別》作者非常人生

中美日關係，喧喧鬧鬧，第8屆「富士山對話」周末在東京舉行，美日政府官員與學者共同研討，日本首相岸田文雄錄影致辭，稱開展以日美同盟為核心的堅定外交，美日似有意進一步挑釁中國。很難想像在今天，一首由美國人作的曲，在日本紅了，再譜上中文詞，會在中國紅得起，近百年前就有一首。

本欄日前提到日本著名歌手僧侶藥師寺寬邦，他近日翻唱一首中文歌《送別》（請【按此】觀看「日本音樂和尚唱《送別》」視頻）。「長亭外，古道邊，芳草碧連天；晚風拂柳，笛聲殘，夕陽山外山。天之涯，地之角，知交半零落；一瓢濁酒盡餘歡，今宵別夢寒。」《送別》歌詞創作於1910年代，意境之高讓人歎服，我以為是古詞，後來才知道不是。此曲多年來在中國內地很紅，在畢業禮之類經常聽到，所以一般人都知道。

李叔同作詞 林語堂盛讚天才

這首歌同時具有中美日三國背景，作曲的是美國人奥德威（John P. Ordway），中文詞作者，是剛在10月23日渡過141歲冥壽，民國著名人物，晚號「晚晴老人」的李叔同。詩人、畫家、戲劇家、音樂家，這些銜頭隨便一個都不簡單，李叔同全部都是，而且他還是教育家，連林語堂都形容他是那個時代最有才華的天才之一。在很多人眼裏清高孤傲的張愛玲據傳也曾經說：「不要認為我是高傲的人，我從來不是的，至少在弘一法師寺院圍牆的外面，我是如此地謙卑。」李叔同後來出家，也就是赫赫有名的弘一法師，若要在中國找從絢麗歸於平淡的典型人物，他肯定是其一。

李叔同創造了中國近代藝術史上許多個第一，最早把西洋繪畫引入國內，最早用五綫譜教西方音樂，最早將西洋話劇引入。141年前，李叔同出生於天津富人之家，成家後攜母親妻兒定居上海，詩書才華驚內外，同時被形容為不羈風流才子。他上世紀初去日本留學習藝術，又娶了一位日籍妻子，後來帶妻子回國，在多家師範學校教美術，著名漫畫家豐子愷是他的學生。李叔同推動西方美術、音樂、戲劇、文學等，亦開創中國人體模特兒裸體寫生的教學先河，被譽為中國新文化運動的藝術先驅。39歲，他突然到杭州的虎跑寺遁入空門，震驚外界包括日籍妻子、原配及子女。

《送別》原曲，是美國歌曲《Dreaming of Home and Mother》，由日本詩人犬童球溪於1907年翻改及譜成日語歌《旅愁》（りょしゅう），被收入日本音樂教科書，作為童謠在日本廣為傳唱，很多人以為是日本人作曲。李叔同聽後譜上中文，《旅愁》作為「日本的歌」傳到中國，不少人亦不知道李叔同《送別》的美國淵源。

很多人亦不明白，這位中國近百年文化史中學術界公認的通才奇人，為何會出家？也許他已把生活看透、生死看淡，達到另一境界吧。1942年10月，他寫下絕筆「悲欣交集」四個字，旁邊三個略小的字「見觀經」，數天後圓寂，終年63歲。四字何解一直為人談論，各抒己見。相比對四字的解讀，弘一法師毫無雕飾的筆體，也一直備受爭議，一代書法大師臨終所寫，毫無大師痕迹，就像孩子拙劣字體，作為在書畫領域集大成者，為何寫出如此遺作？有解析指四字結字無塵氣，運筆無火氣，無一絲約束，就是自在，乃弘一法師對人生的體悟云云，「自由自在、無樂無苦、無喜無悲」，不正是佛家所講「觀自在」境界？

弘一法師教誨很多，日本侵華猖獗中國內戰頻仍之際，他曾到各處講學論道，宣揚佛法救濟眾生，強調「先器識而後文藝」，就是注重人格修養為先，再把藝術追求全面融和於人生之中。弘一和豐子愷的畫像，有些聊聊幾筆，卻從日常生活小事物中，透釋出道理，例如自得、感恩等。

就是這樣一個世間少有才子，在不惑之年潛心向佛，一曲《送別》讓後人緬懷這位奇才，亦可幻想為李叔同與妻友別離，遁入空門心境的注腳，隨各位斟酌。國與國之間常有芥蒂，音樂則無國界，聽一吓日本的藥師寺寬邦，唱李叔同譜詞的美國歌曲《送別》，像打破了一切隔膜，看來惟有歌聲最治癒了。

▲ 《送別》的作詞人李叔同（圖）後來出家，也就是赫赫有名的弘一法師。1942年10月，他寫下絕筆「悲欣交集」旁邊三個略小的字「見觀經」，數天後圓寂，終年63歲。

▲ 《送別》的作詞人李叔同後來出家，也就是赫赫有名的弘一法師。1942年10月，他寫下絕筆「悲欣交集」（圖）旁邊三個略小的字「見觀經」，數天後圓寂，終年63歲。