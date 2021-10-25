聯國氣候大會聚焦3議題 減甲烷排放

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）本周召開，全球輿論此刻處於相當矛盾的狀態：一方面是因為峰會由於疫情延後了一年，故各界都想追回進度而期望很大；另一方面又基於大國之間就化石能源生產與消耗的問題存在嚴重分歧，所以認為各地政府難以在具體減碳目標上達成共識。

英國廣播公司上星期四便「爆料」，指外洩文件顯示澳洲、日本、沙特阿拉伯正游說聯合國轄下之政府間氣候變化專門委員會，企圖淡化使用「迅速擺脫化石燃料」這類字眼。針對報告內容已是如斯咬文嚼字，未來商討議定書時，談判過程肯定更加激烈。

中英美各有動機 助解困局

盡管不算太樂觀，但我們對COP26尚可抱持一絲希望--畢竟主辦的英國急着向世界展示「脫歐」後的一番新氣象，勢當努力居中斡旋；美國總統拜登也想重振雄風，既要證明自己與特朗普那種不負責任的態度有何不同，亦需展示甚麼叫「以規則為本的國際秩序」，更希望藉此洗脫阿富汗撤軍亂局之醜態；至於中國，適逢正值百年黨慶，自然要表現出為「共建地球生命共同體」貢獻力量之泱泱大國風範。

從解困角度，與其落俗套地放大國與國之間難以磨合的矛盾和分歧，倒不如撥開雲霧，聚焦目前有可能達成共識的重點課題，這樣才符合全球人類福祉。注意所謂不易磨合、卻又異常「吸睛」的熱話有三：

針對共通議題 力爭達共識

第一，減排援助--經濟較富裕國家在《巴黎協議》曾承諾，於去年開始每年向發展中國家提供1,000億美元減排援助，並轉移先進綠色科技。可是，發達國家首輪只資助了近800億美元，COP26主席警告，這已演變為「信任問題」，尤其大部分資金屬貸款而非資助，導致貧窮國家進一步負債。

由於疫情嚴重打擊環球經濟，相信「走數怎麼辦」勢成窮國指控富國之重炮，可是礙於發達國家財政方面真的力有不逮，結果恐怕仍是不了了之，有拖無欠，下年再算。

第二，碳邊境稅--富裕國家因財困「走數」，繼而歐盟出新招「碳邊境調整機制」，打算就化肥、鋼、鐵、鋁等產品徵收碳邊境稅（carbon border tax）。一旦全面實施，預期受新稅制影響最大的是俄羅斯、土耳其、中國、英國和烏克蘭，不單主辦COP26的英國表示擔憂，也有國家指碳邊境稅政策已違反世界貿易組織（WTO）有關禁止優待部分貿易夥伴之規定。基於牽連甚廣，估計此課題難以在大會那兩星期內能夠解決。

第三，減少吃肉--這邊廂，西方諸國呼籲「減肉類消費是控制溫室氣體排放關鍵」；那邊廂，南半球以巴西和阿根廷為雙前鋒，警告不應將吃肉帶來的負面影響過度簡化，並指有證據顯示，即使維持肉類飲食，仍可減低碳排放，故強烈反對任何就紅肉徵稅的建議。

食色性也，加上涉及畜牧業生計，乃民粹政治下牽動輿論的一場完美風暴，但吵鬧歸吵鬧，要人人吃少些肉，談何容易？看剛過去的周末，港人何等熱愛「打邊爐」，便知道「國際無肉星期一」（Meatless Monday）運動要移風易俗達致實效，長路漫漫。

值得留意的是，以上3大難題雖然不能全面化解，當中卻有一個共通議題，可讓氣候變化短期內得以有效紓緩，那就是聚焦控制各國的甲烷（methane，為一般人熟悉的「沼氣」中之主要成分）排放量。

保護生物多樣性藍圖 堪借鏡

由歐洲議會到亞洲地區皆同意，監控甲烷排放是目前國際間最具成本效益之應對氣候變化策略--主要理由是相關科技已發展得非常成熟，任何國家毋須投放大量資源，亦會有所成效，令減排援助不達標及開徵碳邊境稅的壓力下降；另外，甲烷排放雖然與牧養反芻類動物（例如牛）有很大關聯，但只要做好固體廢物（尤其廚餘）管理，以及引入新科技，便能大幅減低對畜牧業的影響。

從實效出發，只要成功令COP26的參與國緊急減少甲烷排放，至2045年地球可降溫0.3°C。事實上，相對較為務實的歐洲議會在英國廣播公司「爆料」翌日，隨即發表「控制甲烷排放能為氣候變化及人類健康達致雙贏」之主張，嘗試抗衡訴諸矛盾分歧的民粹報道。

今次COP26期間，還有一個可預期的新聞現象，就是西方媒體如何針對中國的減碳成效和承諾，提出種種質疑，符合過去一段日子不斷升溫、對中國崛起如何「要脅」世界（實質上主要是衝擊西方或美國霸權）那套論述。

問題是傳媒人應當撫心自問：媒體的國際社會責任為何？當地球受氣候變化催殘，導致全人類也要死掉，今日的新聞又該放多少心力在互相指摘，還是應超越矛盾，全力聚焦尋找答案？

正因如此，今次COP26的另一亮點，其實在於如何與剛於周日（10月24日）完結的聯合國「《生物多樣性公約》締約方大會第15次會議」掛鈎--此乃聯合國生態環境領域最重要的一次會議，全面總結了國際社會在保護生物多樣性方面的成績，並訂定未來10年「全球生物多樣性治理藍圖」。

由於氣候變化將會令地球的物種減少，故這份藍圖與控制氣候變化的工作密不可分--從解困新聞學的角度，傳媒人若真的要「找矛盾」，可考慮與科學家合作，仔細比較「全球生物多樣性治理藍圖」和COP26的各項承諾，看看哪些地方和行業需要補漏拾遺，為人類和地球各種生物的福祉努力。