美軍稱霸海洋 竟曲綫幫了中國？

美國港口大塞船，兩大貨運港洛杉磯、長灘港外擠滿數十艘巨型貨櫃輪，拋錨等候多日也未能泊岸卸貨，成為供應鏈斷裂下奇特風景。東半球這邊，美國和盟友軍艦在中國周圍通行無阻。美軍首夥加拿大護衛艦穿過台灣海峽；美英日航母與直升機母艦於菲律賓海同框；美軍核潛艇在南海更「得意忘形」撞板。貨輪大堵塞，軍艦大暴走，兩者有何微妙關聯？

海洋是全球化無名功臣 貢獻巨

美國智庫，布魯金斯學會國際秩序與戰略項目主任瓊斯（Bruce D. Jones）近期出版新書《To Rule the Waves：How Control of the World's Oceans Shapes the Fate of the Superpowers》（暫譯《駕馭波浪：掌控世界海洋如何塑造超級大國命運》），道出海洋是全球化無名功臣，也是中美等軍事強國一大對峙領域，他們如何處理海軍競爭，會決定本世紀下半葉歷史走向。

書中形容，說起「全球化」，我們往往想到飛機和高科技資訊流通，但實情是全球超過85%商貿，都是依靠貨櫃輪或散貨船的海上貿易，超過90%數據流通都經過海底光纜。

此書論述尤其凸出了集裝貨櫃箱的角色，稱之「現代世界一項無處不在的特色」。就算沿亞馬遜河逆流而上1000多公里，遠在巴西馬瑙斯（Manaus），「在亞馬遜森林中央，一棟平凡的貨櫃箱就藏在大家眼皮底下，象徵着全球化的壓力。」

瓊斯指出，貨櫃箱海運使製造商、零售商能夠建立複雜供應鏈；各地的投入經過海運結合為完成品，而這些供應鏈往往通過中國，將中國牢牢固定在國際商貿中心。全球海運創造了條件，滿足了中國對自然資源的巨大胃口，以及外銷價廉產品的需求。中國由此長成經濟巨人，並幫助了美國度過金融海嘯，協助了世界恢復過來。

保海洋秩序 變相助華經貿航綫

接着，此書點出一個美國今天面對中國時，似乎看不清的矛盾。那就是，海洋很重要，美國於是致力建立和維持強大海軍，來鞏固自身海洋霸主地位；不過美國捍衞現有海洋秩序的同時，實際上等於在保護中國崛起所依賴的對外貿易航綫，幫了中國。

換句話說，盡管美國海軍大型艦艇數量、噸位無人能及，戰後多年來讓美國牢牢支配世界海洋，但這並未能阻止中國以海洋貿易累積財富，數十年間由窮國一躍為世界第二經濟體，並有超越美國之勢，令美國一哥地位受到挑戰。

瓊斯直言：「全球化一直對美國經濟非常好，但於政治而言卻對美國頗壞。」

從歷史上看，美國向來很擅於遏制對手，然而每次卻會為自己製造新的、更大的麻煩。地緣政治策略出版兼顧問商Stratfor創辦人弗里德曼（George Friedman）曾分析形容，美國立國以來都以擴張手段處理恐懼，雖很有效，但性質上是自相矛盾的。

美國獨立初時，13州在東岸成一字長蛇，在當年稱霸世界的英國海軍面前十分脆弱。故美國發起西進運動，並由法國購得密西西比河以西、洛基山脈以東的大平原，獲得了戰略縱深與糧倉，並控制了新奧爾良這重要貿易港口。內陸貨品沿密西西比河，運往新奧爾良外銷下，美國逐漸富強起來。

但美國無法放心，因新奧爾良太過接近當時的北美強權墨西哥。美國於是發動美墨戰爭，成功以少勝多，奪取了德克薩斯至加利福尼亞的墨西哥逾半領土，從此瓦解這個威脅。

美國擴至太平洋海岸，則發現自己東西臨海，也不太安全，遂大力發展海軍，把前綫往外推。美國染指了太平洋中心的夏威夷，同時向西班牙開戰，拿下古巴及波多黎各，掌握了墨西哥灣控制權，也從西班牙搶走菲律賓，站足了亞太。

到二戰時期，美國以租借法案和大西洋航綫，為孤懸西歐的英國擔當兵工廠，換取英國海軍交出紐芬蘭、百慕大、巴哈馬、加勒比海各地的所有西半球基地。美國終於消滅了長年心魔，將英國化為自己的小夥伴。

接着就是冷戰，美國遇上另一超級大國蘇聯，認為最好的防禦，就是不讓對方擁有強大海軍，也不能讓對方在陸上擴張，因此全方位遏力圍堵。美國在歐洲方向有北約，亞太方向有日本，從西半球霸主演變為全球霸主。

高調軍事show 難阻華積累財富

美國騎到了世界頭上的時代，全球化快速推進；今天，中國籍全球化機遇大步復興，重回世界舞台中心，美國再次感受到威脅。惟美國既已是世界霸主，就再難找到空間擴張，以一如既往的手段應對。

可以說，中國以經貿和平崛起，同時以經貿惠及各國，軌迹與近現代其他大國皆不同，美國只有200多年經驗，感到茫然也是正常。

美國海軍現在大舉夥同盟友到中國家門繞圈，但諷刺的是，他們的最大貿易夥伴正是中國。美國此舉非但無礙中國繼續累積財富、壯大海軍，反而證明了自己口中的「航行自由」根本沒有受到威脅。維護航行自由，目的不就是保持貿易航綫暢通嗎？只是中國又怎會威脅這些助自己崛起的航綫？

說回瓊斯一書，他雖然察覺到美國面臨的矛盾，也清醒地認為逆全球化代價太大，但他的另類答案並沒有太大說服力。

瓊斯提出，美國需重製（remake）全球化來應對中國，重點扶植經濟規模世界第五，卻沒有一個全球25大港口的印度。這難道不是協助另一個人口比美國多、市場潛大更大的國家以經貿崛起，製造多一個「中國」來「威脅」美國？何況中國崛起和印度發展根本沒有矛盾，並不互相排斥。

全球化難逆 美經貿須面對現實

這邊軍艦大暴走影響不了中國，那邊貨輪大堵塞卻害慘美國民眾，其實正正反映全球化難以逆轉，冷戰已經過去，各國變得榮損與共，中美更尤其如此。

眼前疫情持續干擾供應鏈，加上不同形式的能源短缺，中美和世界經濟前景都受滯脹陰霾籠罩，美國在台海南海的軍事show再高調，經貿上也要面對現實，和中國恢復對話，探索合作空間。對中國來說，能夠繼續已經做了幾十年的事，加強與世界聯繫，就是有利局面。

▲ 美國捍衞現有海洋秩序的同時，實際上等於在保護中國崛起所依賴的對外貿易航綫，幫了中國。（路透社資料圖片）