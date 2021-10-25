男拔生首戰10公里 青年組居首 港聞版 2021/10/25 分享： 拔萃男書院中六生、三項鐵人港隊代表葉德朗，首次參加10公里精英賽，便勇奪青年組首名，同時刷新個人最佳紀錄。他說本來預計自己需要37分鐘跑完全程，最終跑出32分39秒的佳績，對此十分開心，亦重拾比賽感覺 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 簡訊 相關文章 渣馬男子全馬 黃啓樂末段爆贏封王 今日 渣馬男子全馬 黃啓樂末段爆贏封王 445跑手受傷 21人送院1危殆 今日 445跑手受傷 21人送院1危殆 選手扮鬼扮馬鬥搶眼 今日 選手扮鬼扮馬鬥搶眼 張繼聰獲愛女 塗指甲油打氣 今日 張繼聰獲愛女 塗指甲油打氣 你可能感興趣 渣馬男子全馬 黃啓樂末段爆贏封王 今日 01:00 渣馬男子全馬 黃啓樂末段爆贏封王 445跑手受傷 21人送院1危殆 今日 01:00 445跑手受傷 21人送院1危殆 選手扮鬼扮馬鬥搶眼 今日 01:00 選手扮鬼扮馬鬥搶眼 最新專欄文章 更多 張繼聰獲愛女 塗指甲油打氣 今日 張繼聰獲愛女 塗指甲油打氣 陳慧琳叔父 7180萬買灣仔道舖 2021/10/23 陳慧琳叔父 7180萬買灣仔道舖 投資客213.8萬 購晉海車位 2021/10/23 投資客213.8萬 購晉海車位 廣播道地下周五截標 估價約14億 2021/10/16 廣播道地下周五截標 估價約14億 佐敦匯萃低層 帳面蝕65萬 2021/10/16 佐敦匯萃低層 帳面蝕65萬 拔萃男書院 馬拉松