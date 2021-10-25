男拔生首戰10公里 青年組居首

拔萃男書院中六生、三項鐵人港隊代表葉德朗，首次參加10公里精英賽，便勇奪青年組首名，同時刷新個人最佳紀錄。他說本來預計自己需要37分鐘跑完全程，最終跑出32分39秒的佳績，對此十分開心，亦重拾比賽感覺

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