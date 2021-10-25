張繼聰獲愛女 塗指甲油打氣

一向熱愛運動的藝人張繼聰，首次參加半馬賽事，最終以1小時33分29秒完成賽事。染了一頭金髮、身穿熒光粉紅襪參賽的張繼聰，造型搶眼，原來他比賽前亦獲愛女塗上指甲油窩心打氣，「跑到好攰就望吓隻手，爸爸會努

...