AirPods 3加強功能 感測皮膚含水量

蘋果（Apple）早前在發布會上推出AirPods 3，並將為其新增多項功能，例如加入抗汗及防濺耐水、延長電池使用時間等。蘋果也加強耳機內「皮膚感測器」功能，分辨耳朵與其他表面的不同。有研究機構認為，

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