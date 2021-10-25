AirPods 3加強功能 感測皮膚含水量 行政人員版 2021/10/25 分享： 蘋果（Apple）早前在發布會上推出AirPods 3，並將為其新增多項功能，例如加入抗汗及防濺耐水、延長電池使用時間等。蘋果也加強耳機內「皮膚感測器」功能，分辨耳朵與其他表面的不同。有研究機構認為， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Xbox推10月更新 Series X儀表板支援4K 今日 Xbox推10月更新 Series X儀表板支援4K 特朗普新社交平台 TRUTH Social下月測試 2021/10/22 特朗普新社交平台 TRUTH Social下月測試 PS5新功能測試 分享遊戲截圖錄影 2021/10/22 PS5新功能測試 分享遊戲截圖錄影 華為WATCH 3系列 港可支援Huawei Pay 2021/10/21 華為WATCH 3系列 港可支援Huawei Pay 蘋果67W充電器 無法快充新MacBook Pro 2021/10/21 蘋果67W充電器 無法快充新MacBook Pro Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） AirPods 科技行業 科技硬件 科技軟件 音樂 耳機 商業