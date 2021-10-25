Xbox推10月更新 Series X儀表板支援4K 行政人員版 2021/10/25 分享： 微軟（Microsoft）旗下Xbox雲端串流遊戲服務，早前正式登陸iOS系統。該企近日宣布，將推出Xbox的10月更新，系統更新後，Xbox主機的儀表板（Dashboard）將支援4K解像度，亦會為 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AirPods 3加強功能 感測皮膚含水量 今日 AirPods 3加強功能 感測皮膚含水量 特朗普新社交平台 TRUTH Social下月測試 2021/10/22 特朗普新社交平台 TRUTH Social下月測試 PS5新功能測試 分享遊戲截圖錄影 2021/10/22 PS5新功能測試 分享遊戲截圖錄影 華為WATCH 3系列 港可支援Huawei Pay 2021/10/21 華為WATCH 3系列 港可支援Huawei Pay 蘋果67W充電器 無法快充新MacBook Pro 2021/10/21 蘋果67W充電器 無法快充新MacBook Pro XBOX 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術 遊戲 雲端 Microsoft iOS 4K