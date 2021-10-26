龍島+ LUCULLUS CACAO 推限定港式口味禮盒

龍島及LUCULLUS CACAO於今年8月下旬強勢登陸活化重開的中環街市。為配合開幕，特別推出多款「港式情懷」及中環街市限定的禮盒、特色朱古力甜點及飲品，以創意推動香港本土朱古力文化，並首推可以印製

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