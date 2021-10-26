龍島+ LUCULLUS CACAO 推限定港式口味禮盒 副刊版 2021/10/26 分享： 龍島及LUCULLUS CACAO於今年8月下旬強勢登陸活化重開的中環街市。為配合開幕，特別推出多款「港式情懷」及中環街市限定的禮盒、特色朱古力甜點及飲品，以創意推動香港本土朱古力文化，並首推可以印製 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 日本人氣過江龍唐揚炸雞店 登陸鰂魚涌 2021/10/25 日本人氣過江龍唐揚炸雞店 登陸鰂魚涌 尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐 2021/10/20 尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐 Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶 2021/10/20 Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶 8大美食專櫃進駐一田大埔 大阪發祥街頭小吃+高顏值手鞠壽司 2021/10/18 8大美食專櫃進駐一田大埔 大阪發祥街頭小吃+高顏值手鞠壽司 BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐 2021/10/16 BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐 香港 服務 品牌 餐廳 中環 朱古力 街市 港式 中環街市