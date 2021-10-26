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一晚賣一百八十九億元

副刊版 2021/10/26

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一年一度的雙十一促銷節，今年提早二十天就開始。直播帶貨的大咖李佳琦和薇婭第一晚出擊，竟然創出一個晚上銷售額加起來高達一百八十九億元（人民幣，下同）的紀錄！這是甚麼概念？

以李佳琦為例，上架四百多件產品，物品單價平均不出三百元，但預估銷量達三千六百多萬件，單單某一種商品的最高銷量，是一百八十七萬件，最終計數，整晚累積交易額約為一百零六億元（包含預付或落訂金）。

表現「差一點」的薇婭，也賣逾八十二億元。值得留意的是，去年要兩人加起來才有八十億元。兩人在一個晚上的營業額，比一些中型公司全年的銷售更高。

為甚麼有那麼多人去購買直播產品？性價比當然是首位，給到這些網紅銷賣的貨，折扣可以高達半價。熱銷品好多時都是剛需又時不時要補貨的日用品，例如紙巾、護膚用品等等，網友解釋，這些物品反正平時都需要買，趁減價時囤起來沒有損失。

而在心理層面，大家像在參加嘉年華狂歡，又當看娛樂節目。好多人表示，本來誓死不買不買，但最終還是忍不了手。打趣說，這個月的薪金，直接叫公司打給李佳琦的戶口就可以了。

預售數字當然並非最終的銷售額，因為通常預訂之後會有大量的退貨或取消訂貨，不過就算最終這數字打個八折，營業額仍是非常可觀。

另一好奇點是，這種頂級流量帶貨主，這個規模的銷售額，一晚可為自己及團隊帶來多少收入？

此前透露的佣金比例，行內估計李佳琦最低收營業額一成半，平均則約兩成。如果屬實，一個晚上賣一百億元，減去可能的退貨退訂，當它有八十億元。一晚上佣金收入達十六億元！還未計產品需付他們的上架入綫費。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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