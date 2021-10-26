下午三時，是公司的午飯時間，相約了舊同事在附近小聚。我點了一客藍莓貝果，她已吃過午飯，只柯打了咖啡提神。她問：「早前颱風突然殺到，你有否搶糧？」我施施然地說：「或許大家之前對疫情的恐懼實在太嚴重，每當有突發情況來到，就會恐慌。我家的冰箱常備食物，雞柳、帶子、包裝蝦和蠔等，樣樣齊，就算整個星期足不出戶，也沒有缺糧問題。」

她說：「我也是，現在街頭的凍肉店，比從前的藥店還要多，儲備實在足夠，但是，唯獨蔬菜就令人頭痛。」我說：「倒也是，所以我家也有些常備菜，以備不時之需。」她奇怪地問：「哪有蔬菜可以存起來？」我回答：「急凍豆便是個好例子，每次解凍後，烚來吃或噴少許橄欖油放入焗爐，再灑少許胡椒粉，不知多好吃。另外，罐裝番茄也是我常備的家常菜。」

「罐頭？我以為不健康！」她愕然。「別誤會啊！健康與否，是看內涵的，例如罐頭番茄，它的茄紅素比鮮番茄還要高。很多時候，想不到吃甚麼，我便會用來煮一客番茄蛋飯，酸酸甜甜的，是幫助下飯的王牌。有時候，想吃西餐，便用來煮番茄肉醬意粉；若時間充裕的話，可以用乳酪、番茄和薑黃做印度咖喱。番茄的營養價值甚高，其玉米黃素和葉黃素是預防老年黃斑病變的能手；當中亦含茄紅素，屬抗氧化營養素，對心臟血管及皮膚健康，也是舉足輕重的。」我告訴她。

「真是百搭的好罐頭。」她說。