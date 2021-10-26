  • 23°C
香港時間 : 20211026日 (二) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家常備菜

副刊版 2021/10/26

分享：

下午三時，是公司的午飯時間，相約了舊同事在附近小聚。我點了一客藍莓貝果，她已吃過午飯，只柯打了咖啡提神。她問：「早前颱風突然殺到，你有否搶糧？」我施施然地說：「或許大家之前對疫情的恐懼實在太嚴重，每當有突發情況來到，就會恐慌。我家的冰箱常備食物，雞柳、帶子、包裝蝦和蠔等，樣樣齊，就算整個星期足不出戶，也沒有缺糧問題。」

她說：「我也是，現在街頭的凍肉店，比從前的藥店還要多，儲備實在足夠，但是，唯獨蔬菜就令人頭痛。」我說：「倒也是，所以我家也有些常備菜，以備不時之需。」她奇怪地問：「哪有蔬菜可以存起來？」我回答：「急凍豆便是個好例子，每次解凍後，烚來吃或噴少許橄欖油放入焗爐，再灑少許胡椒粉，不知多好吃。另外，罐裝番茄也是我常備的家常菜。」

「罐頭？我以為不健康！」她愕然。「別誤會啊！健康與否，是看內涵的，例如罐頭番茄，它的茄紅素比鮮番茄還要高。很多時候，想不到吃甚麼，我便會用來煮一客番茄蛋飯，酸酸甜甜的，是幫助下飯的王牌。有時候，想吃西餐，便用來煮番茄肉醬意粉；若時間充裕的話，可以用乳酪、番茄和薑黃做印度咖喱。番茄的營養價值甚高，其玉米黃素和葉黃素是預防老年黃斑病變的能手；當中亦含茄紅素，屬抗氧化營養素，對心臟血管及皮膚健康，也是舉足輕重的。」我告訴她。

「真是百搭的好罐頭。」她說。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

孩子小息零食
2021/10/25
孩子小息零食
聞糖色變
2021/10/19
聞糖色變
家常儲糧懶人餐
2021/10/18
家常儲糧懶人餐
沖繩檸檬
2021/10/12
沖繩檸檬
每天吃麥片，膽固醇也沒降？
2021/10/11
每天吃麥片，膽固醇也沒降？
罐頭 茄紅素 颱風 疫情 營養素 黃凱詩

上一篇文章

尼馬累了

下一篇文章

三分鐘健體美顏操
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？