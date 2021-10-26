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海洋公園重新推出「森度遊」 森動瑜伽再出發

副刊版 2021/10/26

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海洋公園的特色活動「森度遊」今年載譽回歸，將於11月7日至12月18日舉行。公園以創意方式迎接初冬來臨，不妨一起親近大自然。

之前海洋公園推出的「森度遊」話題性十足，並引向健康生活方式的方向，將訪客與港

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欄名 : 本地遊

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