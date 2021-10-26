就地取材「求其」起 日本姓氏另類美

連日提及日本歌手和尚「藥師寺寬邦」，由於父親是寺院住持，他一出世就注定當和尚，從他姓「藥師寺」也看出端倪。日本人姓氏千奇百怪，類似的姓還有「藥師丸」，大家自然想到演員兼歌手「藥師丸博子」，據說這姓氏在日本僅有20多人，源於古代的藥師丸邑。

順帶一提直到今天，天皇也沒有姓，如昭和天皇只稱「裕仁」、平成天皇「明仁」、令和是「德仁」。因為天皇被奉神聖，不像人需要姓氏，皇室中人一樣，剛於今天結婚嫁給平民的真子公主亦無姓，但嫁人後可以有。

姓「我孫子」源自地名 也有姓「御手洗」

2010年廣州亞運女子撑竿跳獲得銅牌的日本選手，名叫「我孫子智美」，搶了鋒頭，大家可能聽過，該姓其實源於地名，東京附近千葉縣有個「我孫子」市，JR東日本鐵路也有「我孫子」站。此外有人姓「御手洗」，字面可解廁所，據說有人全名還叫「御手洗直行」，不知道真假；在日語中「御手洗」通常情況下指廁所，但也可以是神社前淨化雙手的設施。東京大學一位教授叫「上床美也」，Google可以找到他。

中國姓氏歷史源遠流長，從古至今各民族用漢字記錄的姓氏多達2.4萬個，目前在用的6,000多個，姓「王」依然最多；曾有報道指美國有10多萬個姓，最多人姓Smith；日本不過1億多人口，據稱也有逾10萬姓氏，但多人用的來來去去百多個。

與中國重視姓氏的傳統不同，直到百多年前，日本絕大多數人還沒有姓氏，只有貴族才擁有。古代有身份地位的日本人，名字由幾個部分組成，以「物部朝臣九條兼實」為例，乃身居高位的人名，「物部」是氏，「朝臣」是姓，「九條」是苗字，是一個家族從大氏族分離出去後的新姓（苗字意思是嫩芽、分支，即從本家分出的支），最後「兼實」才是名。這人有氏也有姓，並非普通人，老百姓是沒有這兩樣東西的。

進入階級社會出現，統治階級首先有氏和姓。所謂氏，在古代日本是一種政治組織，出現在統治階級中，氏名根據這個氏族在朝廷擔任的職務，或該族居住、管轄的地方命名，「物部」代表此人是負責軍務；之後的姓，更是門第職位象徵，姓「朝臣」是很高等級；至於「九條」是苗字，等於日本現代意義上的姓。日本老百姓開始大規模使用姓氏，是19世紀明治維新後開始的，姓的數目即新的苗字急劇增加，為甚麼？

明治維新期間，日本廢除封建等級制度，建立戶籍制度，包括登記壯丁。政府在明治3年（1870年）頒布法令，允許庶民擁有自己姓氏，但百姓不習慣，沒多少人實行，政府無奈之下，只好於明治8年頒布強制的《苗字必稱令》，規定國民必須起姓。

升斗小民立刻拿出民間智慧，就地取材，急忙取起姓來。有根據身處地方特色，住在田裏姓「田中」、住山腳下就「山下」或「山本」、家門口長棵松樹的叫「松下」吧；有個村字的很多：「村上」、「木村」等，家附近有河川、水井，叫「川上」、「小泉」就OK，諸如此類，信手拈來，直接隨意。

還有根據地名取姓，例如女星「新垣結衣」，「新垣」就是沖繩的地方姓；根據職業取姓也有，例如「犬養」，並不是狗養的，而是養狗的人，名人有日本第29任首相「犬養毅」，另有「豬飼」……上至日月星辰，下至花鳥蟲魚，幾乎甚麼都可做姓，例如「白鳥」、「小熊」、「高杉」；建築物有「高橋」；寄居寺院或跟宗教有關的，除了「藥師寺」，還有「寺內」、「小野寺」等，跟隨佛教有人姓「梵」，據說全國僅有20人左右，包括職業棒球手「梵英心」；亦有人用數字如「一二三」、「五十嵐」，姓「八月一日」都有，據說源自古時舊曆八月一日摘稻穗習俗。

由於人口繁衍，一個大的氏又有了許多分支，這些分支為自己起了新苗字，例如「藤原」是一個貴族大氏，分出來之後，住在近江的「藤原」氏人，取「近江」與「藤原」首字，稱為「近藤」，住加賀的就叫「加藤」；其他沒有姓的人，取姓時想沾點「藤」字的光，結合自己居住在山野田間，於是「藤田」、「藤井」等誕生。

日本最大姓是「佐藤」，有200萬人左右，就來自「藤原氏」，因為顯赫百姓想沾點光；第二大姓是「鈴木」，據報道全國也有約200萬人，古時農民祈求農作物豐收，寺廟每年舉行祭典，掌管祭典的祭司拿在手中之木造法器就叫「鈴木」，「鈴木」祭司同時也掌管地方耕作事宜，因此許多農民為求豐收，紛紛以「鈴木」為姓。

每個民族都有其特色，對我來說，日本姓氏雖則聽來就地取材「求其」起，但具有一種另類美。