港4招抓機遇 發展區域教育樞紐

特區政府一直希望將香港發展成區域的教育樞紐，吸引海外人才來港求學，令大學校園變得多元化，而院校國際化亦是教資會評核各資助大學的績效指標之一。

港資助大學 5所列世界百強

若單從近年本地大學取錄的非本地生人數（包括內地生及國際生）比例來看，教資會資助大學在國際化方面所作的努力，是有目共睹的。事實上，本地大學在QS和泰晤士世界大學排名中一直表現出色，即使區內其他大學相繼冒起，表現進取，但香港8所教資會資助大學中，仍有5所連年位列世界頭百強。若以社會投放到教育的資源衡量，可謂成績斐然。

這是否足以說明，香港已經是亞洲區內的教育樞紐，是海外尖子學生留學、發展事業的首選地方？我的答案是否定的。與海外大學相比，雖然本地大學的世界排名及教研實力絕不遜色、甚至更好，但大部分海外學生（包括內地生及東南亞學生）依然傾向選擇到美國、英國、澳洲、新西蘭等西方國家留學，背後原因值得深究。

了解多元文化 就業新優勢

也許有人認為，在英語國家留學，可以更好提升語言水平，隨後在就業市場獲得更大優勢。然而，在全球化的新形勢下，不少發展是由「一帶一路」國家所帶動，英語的重要性可能沒有過去顯著。了解多元文化、掌握英語以外的其他語言，將會是就業市場上一個新的獨特優勢。

多年來，政府對高等教育的資源投入相當慷慨，本地大學培育本地人才亦理所當然，但我們的目光不應只局限於此。回顧歷史，香港院校自1997年後，才開始擴大招收內地學生的規模，隨後取錄來自不同地區的學生。要達至校園國際化，我們要以學生群體多元化為目標，為學生塑造一個良好、包容、文化多元的學習環境。說起來，筆者也曾受益於多元的學習環境，本科二年級時，我與一名海外學生成為室友，我們一起學習、玩樂、相互扶持，至今仍然保持聯繫。

大灣區及「一帶一路」沿綫國家的新規劃，將提供大量交流發展機會，而持續惡化的中美關係，或會令香港成為內地生一個更好的留學選擇。香港高教界如何把握這個新機遇，建構明確定位，成為一個理想的留學地方？筆者有4點建議：

添誘因 鼓勵企業注資獎學金

首先，「一帶一路」沿綫大多是發展中國家，學生需要依賴獎學金或資助，才能負擔起高昂的學費。目前，政府和一些私人機構已提供相應的獎學金計劃，我建議為有意進一步參與區域新規劃的私人企業提供誘因，鼓勵注資相關獎學金或資助計劃。

第二，如果我們可以允許這些學生從事兼職工作，原本所得的全額獎學金或資助，是否可以被分拆，用以資助兩名或以上學生呢？我相信學生亦可從中獲益良多，積累工作經驗的同時，亦能進一步融入本地社會。

提供實習機會 助吸納人才

第三，如果私營機構尤其是大灣區內的跨國企業，能為這些海外生提供實習機會，將有助吸納人才，亦可令海外生拓闊眼界，實屬雙贏。將來無論他們選擇回國，還是留在大灣區發展，都可以帶動兩地連繫，創出更多機遇。

第四，我認為應為這些學生提供畢業後本地或大灣區就業輔導，吸引他們留在這裏發展。

吸引人才來港，向來都是我們未來發展的重要投資。筆者留意到，過去不少國際政商界的領袖，都是在英美等大學畢業。然而，近年有愈來愈多發展中國家，包括一帶一路沿綫國家的精英，選擇到內地及香港留學。如果這些外來人才，最終選擇在內地或香港定居和工作，相信會對我們的競爭力帶來裨益；若他們將來事業有成，亦會為我們的經濟帶來有形和無形的好處。

2019年，連串社會動盪為香港高教界帶來前所未有的衝擊，不少國際媒體更將香港描繪成「戰區」，對香港的國際聲譽構成影響；然而，現時香港社會已回復平穩，對不少留學生而言，香港依然是一個很安全和包容的城市，適宜海外學生留學和居住。

因此，我們需要制定一套全面策略，主動出擊，讓海外生在國際平台協助推廣香港作為一個理想的學習地方；不論本地或國際生，畢業後皆擁有大量機遇，可以在香港、大灣區以至一帶一路的國家發展。

▲ 大灣區及「一帶一路」沿綫國家的新規劃，將提供大量交流發展機會，為香港高教界帶來新機遇。（資料圖片）