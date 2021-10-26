自動駕駛新測試版 Tesla不足1天撤回 行政人員版 2021/10/26 分享： 美國電動車廠Tesla一直致力研發全自動駕駛（FSD）技術，其創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）更是對該企的技術自信滿滿，多次為FSD進行測試。惟近日Tesla推出FSD測試版的最新版本 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Clubhouse新功能 主持人可連結置頂 今日 Clubhouse新功能 主持人可連結置頂 Xbox推10月更新 Series X儀表板支援4K 2021/10/25 Xbox推10月更新 Series X儀表板支援4K AirPods 3加強功能 感測皮膚含水量 2021/10/25 AirPods 3加強功能 感測皮膚含水量 特朗普新社交平台 TRUTH Social下月測試 2021/10/22 特朗普新社交平台 TRUTH Social下月測試 PS5新功能測試 分享遊戲截圖錄影 2021/10/22 PS5新功能測試 分享遊戲截圖錄影 商業 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 自動駕駛 IT技術 科技行業 科技硬件 科技軟件 美國 運輸