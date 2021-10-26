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自動駕駛新測試版 Tesla不足1天撤回

行政人員版 2021/10/26

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美國電動車廠Tesla一直致力研發全自動駕駛（FSD）技術，其創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）更是對該企的技術自信滿滿，多次為FSD進行測試。惟近日Tesla推出FSD測試版的最新版本

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欄名 : 科技新知

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