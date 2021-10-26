Clubhouse新功能 主持人可連結置頂 行政人員版 2021/10/26 分享： 社交平台Clubhouse為留住用戶，其行政總裁Paul Davison近日宣布，將新增「連結置頂功能」，讓房間主持人能在房間的頂部釘選連結，以便用家能開啟Patreon page、新聞網站和 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 自動駕駛新測試版 Tesla不足1天撤回 今日 自動駕駛新測試版 Tesla不足1天撤回 Xbox推10月更新 Series X儀表板支援4K 2021/10/25 Xbox推10月更新 Series X儀表板支援4K AirPods 3加強功能 感測皮膚含水量 2021/10/25 AirPods 3加強功能 感測皮膚含水量 特朗普新社交平台 TRUTH Social下月測試 2021/10/22 特朗普新社交平台 TRUTH Social下月測試 PS5新功能測試 分享遊戲截圖錄影 2021/10/22 PS5新功能測試 分享遊戲截圖錄影 商業 IT技術 科技行業 科技硬件 科技軟件 社交平台 Android iOS Clubhouse 手機Apps