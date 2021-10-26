  • 23°C
香港時間 : 20211026日 (二) 05:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

UNY將軍澳開新店 日韓台中西美食雲集

行政人員版 04:00 2021/10/26

分享：

香港人鍾意歎美食，近年UNY生活創庫積極拓展業務，黛安收到風，UNY會喺11月初開第3間分店，選址將軍澳新都城中心二期，佔地34,000呎，有高級日式超市及集結日韓台中西美食，當中UNY超市除咗有日本新鮮直送食材，仲特設環球洋酒及清酒部，店內更設有寵物專區，精選逾1,000款寵物用品及食品。此外，新店更首設UNY自家乾式熟成（Dry-aged）牛肉服務，同場更有沢屋、日本人氣食材店久世福商店及味の兵四郎等優質生活雜貨㖭！

韓迷記得去K Food Town潮流韓食專區朝聖，因有多間韓國大熱食店進駐，包括韓國大熱嘅急凍韓食品牌COOKAT MARKET、腐皮壽司專門店DOJE等；仲有韓式麵包店GOSO GOSO，星級推介必食嘅抹茶吉士醬牛角包鬆餅，真係好好味；而精品咖啡店Fifty Fifty就有多款獨特口味嘅牛角包窩夫，如港式奶醬、柚子蜜糖等，配埋精品咖啡簡直係雙重享受。

新店開幕期間仲有3重精采優惠禮遇，多款精選商品喺指定日子會以優惠價發售，消費滿指定金額更有獎賞，大家記得留意UNY嘅官網或fb公布最新詳情喇。

本文轉載自《晴報

精品咖啡店Fifty Fifty售賣多款獨特口味的牛角包窩夫。

潮流韓食專區有多間韓國大熱食店進駐，包括急凍韓食品牌COOKAT MARKET。

UNY生活創庫

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 屈臣氏蒸餾水向運動員爸媽致敬 捐$20萬助殘疾健兒
今日
屈臣氏蒸餾水向運動員爸媽致敬 捐$20萬助殘疾健兒
八卦名利場 - 秋遊好去處 海洋公園「森度遊」下月重推
2021/10/25
秋遊好去處 海洋公園「森度遊」下月重推
八卦名利場 - 101周年日日賞 恆香推4紀念碗碟瓶
2021/10/25
101周年日日賞 恆香推4紀念碗碟瓶
八卦名利場 - 豐澤抵得祭載譽歸來 電子優惠券限量派發
2021/10/25
豐澤抵得祭載譽歸來 電子優惠券限量派發
八卦名利場 - 九龍倉全港中學生 繪畫比賽接受報名 得獎者可往海外交流
2021/10/22
九龍倉全港中學生 繪畫比賽接受報名 得獎者可往海外交流

上一篇文章

屈臣氏蒸餾水向運動員爸媽致敬 捐$20萬助殘疾健兒

下一篇文章

Clubhouse新功能 主持人可連結置頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？