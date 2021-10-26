UNY將軍澳開新店 日韓台中西美食雲集

香港人鍾意歎美食，近年UNY生活創庫積極拓展業務，黛安收到風，UNY會喺11月初開第3間分店，選址將軍澳新都城中心二期，佔地34,000呎，有高級日式超市及集結日韓台中西美食，當中UNY超市除咗有日本新鮮直送食材，仲特設環球洋酒及清酒部，店內更設有寵物專區，精選逾1,000款寵物用品及食品。此外，新店更首設UNY自家乾式熟成（Dry-aged）牛肉服務，同場更有沢屋、日本人氣食材店久世福商店及味の兵四郎等優質生活雜貨㖭！

韓迷記得去K Food Town潮流韓食專區朝聖，因有多間韓國大熱食店進駐，包括韓國大熱嘅急凍韓食品牌COOKAT MARKET、腐皮壽司專門店DOJE等；仲有韓式麵包店GOSO GOSO，星級推介必食嘅抹茶吉士醬牛角包鬆餅，真係好好味；而精品咖啡店Fifty Fifty就有多款獨特口味嘅牛角包窩夫，如港式奶醬、柚子蜜糖等，配埋精品咖啡簡直係雙重享受。

新店開幕期間仲有3重精采優惠禮遇，多款精選商品喺指定日子會以優惠價發售，消費滿指定金額更有獎賞，大家記得留意UNY嘅官網或fb公布最新詳情喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 精品咖啡店Fifty Fifty售賣多款獨特口味的牛角包窩夫。

▲ 潮流韓食專區有多間韓國大熱食店進駐，包括急凍韓食品牌COOKAT MARKET。

▲ UNY生活創庫