中小企滙兌風險管理全攻略　節省成本時間賺盡全世界

步入後疫情時代，電子商貿平台急速發展，成為中小企開拓跨境業務的好時機。進佔新市場，控制成本、穩定企業現金流更為重要。要把握環球市場的商機，中小企更要管理好外滙風險，節省成本，方能躋身國際市場，賺盡全世界。



規避外滙風險 節省兌換成本



來自澳洲的環球滙款專家OFX於10年前在香港設立分公司，一直協助從事進出口業務和電商的中小企處理跨境業務一切國際滙款、收款事項，讓他們可安全快捷地進行滙款，成功開拓業務，掌握商機。

▲ 中小企經營跨境貿易的企業無可避免地需面對外滙風險，更或會因外滙市場波動而影響成本，甚至導致利潤下降。

OFX香港區銷售及戰略合作總監韓思華表示，無論生意額大小，經營跨境貿易的中小企都有一個共同痛點，就是外滙風險。當企業從客戶收款及向供應商採購滙款時，都需要處理大筆跨境金額，較難避免因外滙市場波動而影響銷售成本。

特設遠期合約 助中小企爭取絕佳滙率



韓思華表示，為協助中小企節省外滙成本及時間，把握分秒必爭的商業機遇，OFX免開戶費、只收取相宜的平台手續費（單筆滙款超過5萬港元則費用全免）及不設最低滙款限額，更設有目標滙率提示及限價單功能，讓中小企毋須時刻緊貼市場走勢，也能鎖定心水滙率，得心應手地開拓業務及躋身國際市場。



為全方位切合中小企業的需要，OFX建議客戶採用滙款對冲方案如即期換滙、限價單及遠期合約，爭取絕佳滙率的同時亦有效降低外滙風險，有利於控制成本和公司現金流。韓思華以實戰例子說明：「有本地進出口貿易客戶需用港元兌英鎊以支付價值200萬英鎊的訂單，在2020年10 月2日以即期滙率10.0269兌換100萬英鎊，並於同日採用遠期合約預訂100萬英鎊的尾款，鎖定當日的心儀滙率10.0269。直至2021年1月3日正式收貨當天，英鎊兌港元滙率已升至10.6010，即是說，通過對冲50%尾款，客戶成功節省574,100港元的成本。」由此可見，外滙對冲不單是大眾所認識的投資產品，同時亦是中小企不可忽視的外滙避險工具。

▲ OFX香港區銷售及戰略合作總監韓思華表示，OFX所提供的滙款對冲方案，能有助中小企爭取絕佳滙率，有效地控制成本及管理公司現金流。

24小時內完成交付 開拓業務得心應手



與此同時，OFX提供一個涵蓋7種常見貨幣如美金，英鎊，歐羅等的環球貨幣帳戶，讓客戶足不出戶便可開立當地貨幣帳戶，並能以具吸引力的滙率轉換不同貨幣，節省金錢和時間。她表示，相較透過傳統銀行進行滙款需顧慮個別銀行的截單時間，OFX於全球有8個直營辦事處，擁有超過160個國際銀行賬戶，使用OFX的環球網絡匯款方便快捷，超過80%的主要貨幣交易，均於客戶款項到賬後的24小時內完成。



除此之外，客戶可透過網上、手機應用程式或客戶服務熱綫（香港辦事處提供英語、廣東話及普通話服務）進行跨境資金收付，輕鬆應對環球商貿市場。



尊享經濟日報讀者的獨家特惠滙價及豁免平台手續費，立即透過網上申請OFX帳戶，或致電熱綫5808 2110，電郵hkenquiry@ofx.com查詢詳情。

（資料由客戶提供）