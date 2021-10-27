嘉士伯暢飲放送集合12間荃灣食肆 人均消費$100可暢飲啤酒2小時

啤酒與美食向來是最佳拍檔！早前於深水埗區食肆推出的「醇滑嘉士伯暢飲放送」活動反應熱烈，將於10月及11月載譽歸來，是次更會殺入荃灣，享用精選佐酒菜式外，同場更可暢飲醇滑嘉士伯啤酒。

推介的12間荃灣地道

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