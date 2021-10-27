嘉士伯暢飲放送集合12間荃灣食肆 人均消費$100可暢飲啤酒2小時 副刊版 2021/10/27 分享： 啤酒與美食向來是最佳拍檔！早前於深水埗區食肆推出的「醇滑嘉士伯暢飲放送」活動反應熱烈，將於10月及11月載譽歸來，是次更會殺入荃灣，享用精選佐酒菜式外，同場更可暢飲醇滑嘉士伯啤酒。 推介的12間荃灣地道 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 今日 DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 龍島+ LUCULLUS CACAO 推限定港式口味禮盒 2021/10/26 龍島+ LUCULLUS CACAO 推限定港式口味禮盒 日本人氣過江龍唐揚炸雞店 登陸鰂魚涌 2021/10/25 日本人氣過江龍唐揚炸雞店 登陸鰂魚涌 尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐 2021/10/20 尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐 Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶 2021/10/20 Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶 銷售 行業 治療 正能量 創業 護理 復康 醫療用品