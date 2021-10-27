DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 副刊版 2021/10/27 分享： 日本人氣過江龍大型雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI），在疫情下頓成為港人心靈的一大慰藉。最近店家亦有好消息，DON DON DONKI全球第一間迴轉壽司專門店─鮮選壽司，將於荃灣海之戀商場 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 嘉士伯暢飲放送集合12間荃灣食肆 人均消費$100可暢飲啤酒2小時 今日 嘉士伯暢飲放送集合12間荃灣食肆 人均消費$100可暢飲啤酒2小時 龍島+ LUCULLUS CACAO 推限定港式口味禮盒 2021/10/26 龍島+ LUCULLUS CACAO 推限定港式口味禮盒 日本人氣過江龍唐揚炸雞店 登陸鰂魚涌 2021/10/25 日本人氣過江龍唐揚炸雞店 登陸鰂魚涌 尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐 2021/10/20 尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐 Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶 2021/10/20 Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶 疫情 日本 餐廳 商場 外賣 荃灣 魚 北海道 日式料理 挪威