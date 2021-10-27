DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕

日本人氣過江龍大型雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI），在疫情下頓成為港人心靈的一大慰藉。最近店家亦有好消息，DON DON DONKI全球第一間迴轉壽司專門店─鮮選壽司，將於荃灣海之戀商場

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