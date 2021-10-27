今年中國新蓋的建築物當中，漂亮宏大的不少，譬如上海的新天文館、浦東美術館，都變成打卡必到點。不過，另一類型的醜建築之選，同樣令人大開眼界。好多時甚至醜過頭，反過來又會成了走紅的建築奇觀，好像一直人氣旺盛的、以福祿壽人物作外形的天子大酒店。又或者去年一鳴驚人的，重慶武隆白馬山旅遊度假區的「飛天之吻」。個人「最愛」是海南三亞的大東海港灣城，外貌是個超大菠蘿。不過，有些就沒那麼好彩，像北京盤古大觀的龍頭，要迫得拆除。

那今年又有甚麼最驚人的醜建築呢？榜單已出現，而發現有一個現象，就是這批候選作品的醜，大部分都是因為它們的設計概念，走的是非常具象化的雕塑造型路綫。

當現代建築風格，都採用較抽象和綫條簡約為主的設計時，這批醜建築，簡直就返回古代的泥公仔式套路，像很久以前在虎豹別墅見到的那種神仙妖怪美學，例如今次暫時領先的，是四川綿陽九皇山玻璃橋橋塔，由兩對巨型的少數民族雕像組成，就像幾個巨人撑起了整條橋面。可是，畫功、雕功，以至配色就相當粗糙。另外，就是位於內蒙古滿洲里的套娃酒店，以俄羅斯的套娃公仔做賣點，從大廈外形到室內裝飾，全部是套中有套的俄式公仔，大大雙眼哪裏都望住你。

再來就是位於廣東佛山的小提琴教堂，外形就是一個直立的白色小提琴。特別喜歡的另一景點，是昆山湖邊，外形就是一隻蟹的大型建築，走進巨蟹中吃蟹，都頗幽默。

至於較國際化山寨的，是昆明公園1903的bling bling凱旋門，和巴黎的比較，是一比一原大。這些醜建築醜歸醜，但也是代表了一個時代的民間審美。