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錯晒案例

副刊版 2021/10/27

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Publicity（曝光率）未必一定有意義：一、publicity不等如favorability（喜愛度），品牌要做的，是如何提升公眾對它的喜愛或鍾情度，而非盲目追求曝光率或能見度。二、成日在公眾面前出現，看得人麻木或致反效果，日日望見不代表會鍾意，最緊要係個餡有甚麼值得人鍾意？無的話，即使日日在人前舞龍，只會惹人煩厭。但時至今日，仍有不少品牌／機構盲目追求publicity，結果搞了場大龍鳳，聲浪大效益小，得個桔。

九月底，奢華品牌PRADA在上海夥街市合作搞快閃活動。那是個濕街市，即傳統賣魚賣肉賣家禽、地下濕濕哋、空氣瀰漫街市味、主婦日日去買餸的市場。這個快閃活動，一棵葱、一隻蛋，都用印有PRADA字樣的招紙包裹，但凡買滿二十元就有PRADA紙袋送。活動引來很多人排隊，大多為打卡和拍片（有些拿着招紙包齋拍不光顧）。這類高檔牌子對一般市民來說，平日或許遙不可及，現在買棵菜就送個PRADA紙袋，成件事忽然平民化到猶如王老吉涼茶。

但我不明這個快閃活動有何意義，除了製造了一日的publicity外。一、作為高檔牌子，目標群眾從來不是去街市買菜的普羅大眾，用二十元買個印有PRADA字樣的紙袋已很高興的，是一班人；真正行入舖買這品牌衣服、手袋的，則是另一班人。勞師動眾搞場大龍鳳吸引非目標群眾，簡直白做。二、高檔品牌不會想在公眾心目中，留下一個與街市／魚腥味混雜的嗅覺記憶。高檔品牌有其形象和格調，與格格不入之事硬放在一起，不是突破，只是突兀而已。三、目的和主題不明，齋做publicity在現世代已行錯方向，面對非目標群眾宣傳，錯上加錯。

更有人被攝得，棄菜留袋，暴殄天物，結果連官媒央視網也狠批「菜場不是秀場」。成件事由一開始已經考慮欠周詳，最後更變成negative publicity（負面曝光），得不償失，此乃近期由頭錯到尾的案例。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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