心血來潮，打算動筆寫一篇網球肘文章。湊巧的是馬上遇上一位手肘痛患者求診，但此君卻非單純以為的網球肘，實患上一相近相似網球肘痛症，鑑別內容可作參考。

肘痛常因不外乎網球肘及高爾夫球肘，前者好發程度為後者8倍，並臨床以手肘外側，即與手拇指同側前臂肌肉疼痛；而高爾夫球肘為內肘疼痛。一般肘外痛，會直覺認為網球肘，但其實肘外另一疼痛原因——橈隧道症候群（RTS），會常因痛位及症狀相近，而混淆不分。要分辨兩者，可留意以下三要訣。

首先，兩者誘發痛的動作不盡相同：網球肘用力手握，或手背使力背屈痛增，更甚痛伸延前臂手腕背；RTS旋後手臂，狀如平放前臂，手腕朝天花板方向轉動而肘痛增加。其次，痛處並不盡同，網球肘以前臂外前側肌肉最豐厚處疼痛，RTS則為手肘外後側作痛，位置所在肌肉較薄弱。再者，網球肘病理主要為腕背伸肌腱勞損發炎，痛會引致同一肌群發力無力；RTS多會卡壓橈神經分支，導致即使手肘疼痛不明顯，但手腕背肌肉無力，背伸腕部或轉手掌向上無力，典型拇指背伸肌力減弱。

即使兩者為不同病位病症，但由於兩者位置極為相近，時有患者因肘勞損時間過長，肘部病變變得複雜，共同出現網球肘及RTS。若懷疑壓迫神經，西醫骨科考慮過情況，可作神經傳導測試，排除或評估神經受損狀況。

在治療方面，除西醫一綫消炎藥物治療外，非藥物治療包括物理治療，可鬆解肌肉痙攣，幫助急性炎症緩解。近年研究指出較頑強病症，病理因涉肌腱慢性炎症或筋腱退化，治療可選擇針刺或衝擊波，有助慢性炎症康復，軟組織回復彈性。在運動方面，網球肘患者力主腕伸肌群訓練；RTS則更主力前臂旋後肌力鍛練。

臨床診症，細意思考病症的輕微差異，享受腦力激盪的片刻，轉眼間，一整下午又過去了。

▲ 真正網球肘？