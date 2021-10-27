為人帶來歡樂多 古代寵物叫甚麼？

「Come here，過來」，我們日常都會這樣叫寶貝毛孩，或許，牠們不喜歡，心想：「我無名你叫？」曾有統計中國人最愛的寵物名，包括豆豆、咪咪、多多之類，疊字名比例達一半。名字是主人給愛寵的，名定一生，不宜「求其」。

昨天談到日本人姓氏的歷史，很多人就地取材「求其」起，那麼日本人都替寵物取甚麼名字？散發怎樣的和風味？中國人又如何？

如果寵物是仔，日本人喜歡叫丸（Maru），代表圓碌碌、可愛，可以直接叫Maru，也可以加字，例如福丸；另一多人用的是太郎（Taro），可以組合成好聽的日系feel源太郎、桃太郎；Yoshi可解吉、好之類，很多人用來改名，也喜歡用食物命名愛寵，Mochi（麻糬）就是。如果是狗女、貓女，不少叫Sobame（姬），如羽姬、千代姬，「香」亦常見，靜香、美香，食物系就有Momo（桃子）、Azuki（紅豆）。

日本近年出爐的「最受歡迎寵物名」，排第一位的是Sora，中文有「天空」的意思，第二位就是Hachi了（因電影《秋田犬八千》及其真狗真事太紅），Maru排名亦很高，還有Momo、Coco、Reo等。

至於中國，年代不同給寵物起名字各有特色，「60後」愛用疊字，有人說今天每10隻「汪星人」中就有一隻叫毛毛、每10隻「喵星人」有一頭叫花花。後來的人有用顏色起名，例如小黃、小白、大黃、大黑，簡單而粗暴，來福、旺財亦是不少人偏愛，年輕一代則愛用英文。那麼，古時的人又怎麼給寵物起名呢？

古時馬匹不單單是坐騎，甚至可以說是時髦寵物。秦始皇養馬7匹，都是名種，《古今注》記載，名字有追風、飛翩、晨鳧等，大多乃速度快之意；項羽也養馬，名叫騅，解作毛色青白的馬，牠名垂青史，《史記》也有記載；唐太宗李世民同樣愛馬，有以外觀特徵取名：拳毛騧、白蹄烏、特勒驃、颯露紫、玄光驄、決波騟、飛霞驃、翔麟紫等，在馬廄大聲一呼，幾咁型！雖然這堆名，我們唔多明。

講到狗狗，是最早被馴服的動物之一。有說養狗風潮在唐朝興起，著名的《簪花仕女圖》中，看到兩頭寵物犬，外形似今天北京狗，是唐初引進的貴犬，又叫宮廷獅子狗，只有宮中養得起。清朝雍正皇帝乃愛狗之人，給兩愛犬起名「造化」、「百福」，貴為皇家犬也算平實；至於文雅範的，從清朝畫家郎世寧的《十駿犬圖》可窺見，畫中10隻狗分別叫霜花鷂、賧星狼、金翅獫、蒼水虬、墨玉璃、茹黃豹、雪爪盧、驀空鵲、斑錦彪、蒼猊。

至於貓，何謂貓？《廣雅》曰：「貔貍，貓也。」本是山中的貍狌，就是今天指的山貓，對於我們祖先，牠們是救星，因為可以捉老鼠，保護田野莊稼不被老鼠吃掉，喵嗚喵嗚來了，莊稼有神護佑了，先人不禁對貍起了敬意，就像敬重草木精靈、神明一樣。這個神，先民親切地以其叫聲稱呼：貓。在先秦，牠們總是和豐收、吉慶、祭祀聯繫一起，寓意吉祥。野貍向家貓演化，神性逐漸褪去，變成人間的貍。

古代「貓奴」 暱稱愛貓「貍奴」

今天，養貓人自認「貓奴」，其實貓在中國歷史上被稱「貍奴」叫了上千年。這裏的奴，並非奴隸之意，中國古代有所謂乳名，顯示長輩對晚輩的憐愛，最受古人歡迎的乳名字之一，是「奴」，如李白兒子乳名「明月奴」、相傳唐代有位歌女名「念奴」，後來就有了詞牌「念奴嬌」。古人以「貍奴」喚貓，是愛呀，多少親暱蘊含在一聲「奴」裏。

古貓奴們為愛寵改名的風氣，唐代漸流行，後唐瓊花公主有兩隻貓，一隻嘴邊有深色紋像蟬的白貓，名「銜蟬奴」，另一隻黑身白尾的，叫「崑崙妲己」；宋朝養貓盛行，貓的身影在畫作、詩中頻現，「吸貓鼻祖」、詩人陸游給貓寫詩，如《贈粉鼻》，記錄愛貓粉鼻大戰老鼠。

清乾隆年間，有畫家畫了《貍奴影》，繪有10隻姿態不同的貓，10個滿漢雙語名字皆很有型：妙靜貍、涵虛奴、翻雪奴、飛睇貍、仁照貍、普福貍、清寧貍、苓香貍、採芳貍和舞蒼奴，各位貓奴不妨為主子揀一個用。

若感覺「型過龍」，古人亦有以外觀分類命名，看看是否「啱心水」：黑貓4腳白色可以叫踏雪尋梅、全身白點叫梅花豹；白貓黃點，喚作雪地金鏤；純黃貓，則叫大滴金。

無論叫甚麼名，甚至今天叫「喵星人」也好，「貍奴」從神到奴，一半是家貍負責捕鼠，一半是愛奴需要餵魚，貓是人類不可缺少的夥伴，「貍奴」與「貓奴」的故事仍將繼續。貓狗等都為我們生活增添美好、製造晴天，面對牠們沒法抗拒，只能說「Oh No !」