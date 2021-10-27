強化科研供應鏈 構建強大內循環

中國在十四五時期構建強大的國內大循環，不但要在市場供給體量上擴容，更要提升市場供給質量。《十四五規劃》推動科研及先進製造業發展、優化消費市場、促進服務業繁榮發展，以及推動綠色產業發展，實際上是要強化國內供應鏈由研發到銷售的各個環節。供應鏈上所有環節擁有更現代化的供給能力，才可以滿足市場日益增加的需求之餘，同時減少浪費、保護環境，將有限資源用得其所，惟有持續提升供給質量，才可以實現市場體量的持續擴容。

《十四五規劃》提出多項有關推動科研及先進製造業發展的目標。就支持科研而言，中央政府將瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、航天科技、深地深海等前沿領域，也會支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心，建設北京懷柔、上海張江、大灣區、安徽合肥綜合性國家科學中心。為支持企業加大研發力度，中央政府將實施更大力度的研發費用加計扣除、高新技術企業稅收優惠等普惠性政策、完善激勵科技型中小企業創新的稅收優惠政策等。

研究應用並舉 加大政策支持

在推動先進製造業發展方面，中央政府重視資訊科技產業、先進製造業及生物科技發展，以及推動生物技術和信息技術融合創新，加快發展生物醫藥、生物育種、生物材料、生物能源等產業，做大做強生物經濟。

從以上政策可見，在「十四五」時期，中央政府會採取基礎研究與科技應用並舉的方式，除了政府會加大力度實施國家重大科技項目及建設科研中心外，企業進行科研也會有更多政策支持。企業在考慮升級轉型時，在考慮善用5G、雲端運算、大數據、物聯網、區塊鏈、人工智能等新科技外，還可以多探索北斗系統、虛擬現實（VR）和增強現實（AR）、高端醫療設備的市場機遇。

持續擴大內需 優化消費市場

持續擴大內需，被視為構建強大國內大循環的核心策略之一。在「十四五」時期，中央政府不但着眼擴大消費市場的規模，更會優化消費市場。值得注意的是，擴大內需不單指消費品市場要提質擴容，提升服務市場供給的質量也是政策重點之一。

要引領和創造新消費需求，中央政府將聚焦提升消費體驗，以及增加消費渠道。現時互聯網發展一日千里，已經不只是商家單向為消費者售賣商品及提供服務的地方，更是探索及發展新消費方式的理想平台，而假期消費及國內免稅品消費，是提振國內消費的良方。

理解內需政策 注意3要點

培育完整內需體系，除了提升消費體驗及增加消費渠道外，完善消費市場監管制度也十分重要。《十四五規劃》中列出了不少相關舉措，而食品及藥品更是中央政府監管消費市場的重中之重。

在理解中央政府「十四五」時期擴大內需的政策時，港商還需要注意以下3點：首先，中央政府無意推廣過度消費；第二，中央政府在「十四五」時期會重點推進強化中國品牌的工作；第三，中央政府在「十四五」時期雖然會繼續通過各種政策擴大進口，但同時也強調進口來源需多元化。

盡管上述3點可能會為港商以進口商或境外品牌商的身份在內地營商，帶來些許限制，但內地消費市場仍然機遇處處。2020年社會消費品零售總額雖然因新冠疫情下跌3.9%，但仍然達39.2萬億元人民幣，其中全年實物商品網上零售額9.76萬億元人民幣，增長14.8%，可見內地市場的韌性和規模。只要港商的商品及服務足夠時尚及優質，相信在內地消費市場仍然能尋找到大量發展空間。

促服務業發展 改善民生配套

中央政府於「十四五」時期亦將致力聚焦產業轉型升級和居民消費升級需要，擴大服務業有效供給，提高服務效率和品質，構建優質高效、結構優化、競爭力強的服務產業新體系。《十四五規劃》中表示，要形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈，這目標離不開製造業企業升級轉型及科技企業持續發展，推出一系列政策強化生產服務業配套，使企業在創新及創造更高附加值的路上，獲得更多協助。

在出生率下降、人口老齡化的國情下，中央政府在民生服務產業方面，強調育兒及養老服務。值得服務業企業留意的是，促進服務業繁榮發展，並不是只聚焦提高服務業規模。從《十四五規劃》中提出的政策可見，當中關鍵是服務業是否能支持製造業和科技企業發展，以及滿足民生需要。服務業繁榮發展不只是構建強大國內市場、暢通國內大循環的重要一環，也是為社會提供更好民生配套的鑰匙。

內地力推綠色產業 港抓機遇

近年內地綠色產業增長迅速，綠色產業未來大有可為，單是2019年全國環保產業營業收入，已達1.78萬億元人民幣，較2018年增長11.3%。香港製造業界可以考慮從綠色建材、裝配式建築、快遞包裝材料、節能家電、節水器具等入手，把握內地綠色發展機遇；而服務業界則可以考慮積極參與內地廢棄物回收及綠色城市建設。

內地大力發展綠色金融，事實上會為香港帶來更多機遇，有助香港鞏固國際金融中心地位。2020年，在香港安排和發行的綠色債券和貸款總額達120億美元，其中內地發行機構佔發行總額6成。

不少機構預測，在「十四五」時期，內地經濟仍能保持中高速度增長。國際貨幣基金組織2021年4月的預測顯示，2021至2025年中國國內生產總值仍有望每年維持5%以上增長，顯示內地市場機遇仍然龐大。

港商在籌劃未來數年內地市場的營運計劃時，不妨在營運思維上進取一些，多加入科技創新、個性化消費、綠色發展等元素，也可在參與發展健康、養老、教育等服務業時多展現人文關懷，滿足消費者對各種生活服務的需要。如果港商能夠不斷提升商品及服務質量，在內地人均消費力仍會上升的背景下，可能會有令人驚喜的結果。

▲ 供應鏈上所有環節擁有更現代化的供給能力，才可以滿足市場日益增加的需求之餘，同時減少浪費、保護環境。（新華社資料圖片）