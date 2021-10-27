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Gmail企業版5大變化 聚焦撰郵件改善體驗

行政人員版 2021/10/27

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Gmail將於下月推出新版介面，是次更新主要針對企業版用戶，包括Workspace、G Suite Basic及Business。此次改版將出現5大變化，大部分聚焦在撰寫郵件，改善用戶體驗。

5大變化包

...

欄名 : 科技新知

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