Gmail企業版5大變化 聚焦撰郵件改善體驗 行政人員版 2021/10/27 分享： Gmail將於下月推出新版介面，是次更新主要針對企業版用戶，包括Workspace、G Suite Basic及Business。此次改版將出現5大變化，大部分聚焦在撰寫郵件，改善用戶體驗。 5大變化包 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Zoom自動生成字幕 開放予所有用戶 今日 Zoom自動生成字幕 開放予所有用戶 Clubhouse新功能 主持人可連結置頂 2021/10/26 Clubhouse新功能 主持人可連結置頂 自動駕駛新測試版 Tesla不足1天撤回 2021/10/26 自動駕駛新測試版 Tesla不足1天撤回 Xbox推10月更新 Series X儀表板支援4K 2021/10/25 Xbox推10月更新 Series X儀表板支援4K AirPods 3加強功能 感測皮膚含水量 2021/10/25 AirPods 3加強功能 感測皮膚含水量 Gmail 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Google YouTube