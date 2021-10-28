必睇萌爆水獺餵食show 3種新動物進駐動植物公園

逾百年歷史以上的「古迹」在香港已經買少見少，其中坐落於中環半山的「兵頭花園」香港動植物公園就是當中的佼佼者，承載着不少港人珍貴的集體回憶。原來動植物公園今年已屆150周年，除了長駐園內的一班可愛動物及

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