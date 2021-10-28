國泰網購邊買邊賺里數 期間限定快閃店精選產品8折 副刊版 2021/10/28 分享： 現今世代人人也網購，連國泰亦推出全新網購平台，可以靈活運用「里數加現金」組合方式付款，兼可賺取里數。網店有過萬件精選產品，囊括電子產品、廚具家品、化粧護理產品等不同類別，更有獨家的國泰航空75周年限定 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 必睇萌爆水獺餵食show 3種新動物進駐動植物公園 今日 必睇萌爆水獺餵食show 3種新動物進駐動植物公園 海洋公園重新推出「森度遊」 森動瑜伽再出發 2021/10/26 海洋公園重新推出「森度遊」 森動瑜伽再出發 灣仔長臂猿保育展覽 設打卡位及免費藝術工作坊 2021/10/23 灣仔長臂猿保育展覽 設打卡位及免費藝術工作坊 PMQ咖啡市集回歸 23間品牌駐場設工作坊分享會 2021/10/22 PMQ咖啡市集回歸 23間品牌駐場設工作坊分享會 Vivienne Tam昂坪拍攝綫上時裝騷 秋日藝遊 ARTCation 2021/10/22 Vivienne Tam昂坪拍攝綫上時裝騷 秋日藝遊 ARTCation 信用卡