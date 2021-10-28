國泰網購邊買邊賺里數 期間限定快閃店精選產品8折

現今世代人人也網購，連國泰亦推出全新網購平台，可以靈活運用「里數加現金」組合方式付款，兼可賺取里數。網店有過萬件精選產品，囊括電子產品、廚具家品、化粧護理產品等不同類別，更有獨家的國泰航空75周年限定

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