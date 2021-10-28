我認為直到目前為止，威廉王子最聰明之事，就是娶到個高質素老婆。環觀其他皇室成員，就知道老婆質素好與壞，確實非常重要，一下鬼揞眼揀錯，命運可由王子變青蛙。上月，威廉與凱特出席經他們基金創立的第一屆「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize Awards）頒獎典禮，為響應永續環保主題，凱特穿上十年前與丈夫出席英國電影學院獎（BAFTA）的Alexander McQueen舊禮服，低調優雅、聰明選擇，贏得各界掌聲。

那邊廂，一個強烈對比：當哈利夫婦尚未移遷美國時，他們高調地說自己支持環保，但梅根這頭說地球暖化的後果令她感terrifying（非常可怕），那頭被發現兩公婆坐私人飛機周圍飛，瞬間遭鬧爆偽善，飛機航行排放的二氧化碳是污染源頭之一，而諷刺的是，哈利剛剛才說：「地球已有七十七億人口，我們每個選擇、每個足迹、每個行為都可造成（環保上的）影響」，知而不行，與兄嫂相比，正是見過粗糙，才知精緻可貴。

做人伴侶，最基本是不要成為老公／老婆的負資產，公眾人物尤甚，若老公正在推廣環保，老婆就要醒目識做，坐私人飛機這個愚笨行為，應知不可為，即使主意不是自己提出，也當懂得婉拒兼提醒對方不宜做。唔識做的伴侶有很多種類，無論是基於個人智商還是性格缺陷，後果往往要由兩個人去承受。

公眾人物與識做伴侶拍埋一齊，可以營造很強的軟實力；相反，孖着個不討人愛的人在旁，即變「軟蝕力」，完全是負數。職場上遇上豬隊友，尚能回家後舒展眼目，但若一個唔好彩，豬隊友就是自己身旁那位伴侶的話，近「豬」者赤（赤字個「赤」，皆因有餘都變透支），即使更強的實力都會變蝕力。哈利曾是最受歡迎的皇室成員之一，現時已跌到尾二，僅比近期捲入性侵醜聞的約克公爵安德魯王子好少少而已。若要數身旁「軟蝕力」能幾透支一個人，哈利可謂蝕到入肉。