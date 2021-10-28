  • 25°C
香港時間 : 20211028日 (四) 01:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

軟蝕力

副刊版 2021/10/28

分享：

我認為直到目前為止，威廉王子最聰明之事，就是娶到個高質素老婆。環觀其他皇室成員，就知道老婆質素好與壞，確實非常重要，一下鬼揞眼揀錯，命運可由王子變青蛙。上月，威廉與凱特出席經他們基金創立的第一屆「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize Awards）頒獎典禮，為響應永續環保主題，凱特穿上十年前與丈夫出席英國電影學院獎（BAFTA）的Alexander McQueen舊禮服，低調優雅、聰明選擇，贏得各界掌聲。

那邊廂，一個強烈對比：當哈利夫婦尚未移遷美國時，他們高調地說自己支持環保，但梅根這頭說地球暖化的後果令她感terrifying（非常可怕），那頭被發現兩公婆坐私人飛機周圍飛，瞬間遭鬧爆偽善，飛機航行排放的二氧化碳是污染源頭之一，而諷刺的是，哈利剛剛才說：「地球已有七十七億人口，我們每個選擇、每個足迹、每個行為都可造成（環保上的）影響」，知而不行，與兄嫂相比，正是見過粗糙，才知精緻可貴。

做人伴侶，最基本是不要成為老公／老婆的負資產，公眾人物尤甚，若老公正在推廣環保，老婆就要醒目識做，坐私人飛機這個愚笨行為，應知不可為，即使主意不是自己提出，也當懂得婉拒兼提醒對方不宜做。唔識做的伴侶有很多種類，無論是基於個人智商還是性格缺陷，後果往往要由兩個人去承受。

公眾人物與識做伴侶拍埋一齊，可以營造很強的軟實力；相反，孖着個不討人愛的人在旁，即變「軟蝕力」，完全是負數。職場上遇上豬隊友，尚能回家後舒展眼目，但若一個唔好彩，豬隊友就是自己身旁那位伴侶的話，近「豬」者赤（赤字個「赤」，皆因有餘都變透支），即使更強的實力都會變蝕力。哈利曾是最受歡迎的皇室成員之一，現時已跌到尾二，僅比近期捲入性侵醜聞的約克公爵安德魯王子好少少而已。若要數身旁「軟蝕力」能幾透支一個人，哈利可謂蝕到入肉。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

錯晒案例
2021/10/27
錯晒案例
中年要花心
2021/10/26
中年要花心
矯枉過正
2021/10/25
矯枉過正
輸人唔輸陣
2021/10/22
輸人唔輸陣
窮得只剩一味做
2021/10/21
窮得只剩一味做
利嘉敏

上一篇文章

下場要漂亮

下一篇文章

想像另一個世界
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？