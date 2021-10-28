養貓有益身心 主人毋須打骨針？

貓奴都知道，當我們撫摸或搔癢癢時，貓可能會發出呼嚕聲（purr，（請【按此】觀看「最大貓呼嚕聲世界紀錄」視頻）），一般人說因為貓覺得開心，但事實並非總是如此，且更複雜，學問大。首先貓為甚麼呼嚕，如何進行？科學家今天都未有標準答案，有說法指是血液流向下腔靜脈時出現的聲音，下腔靜脈是將脫氧血液輸送到右心房的靜脈；亦有說呼嚕聲來自貓的喉部肌肉，當肌肉運動時會擴張或收縮喉部環繞聲帶的部分，貓每次吸氣或呼氣振動空氣，發出呼嚕聲。

還有人推測，綫索在於貓大腦深處的神經「振盪器」，或者腦電波。近年，人們對貓的呼嚕聲有更多了解，但未解答的問題比解答的多。

專家說除了快樂，呼嚕也表達緊張、恐懼、壓力，例如貓咪有時被狗追趕後，也會發出呼嚕聲；專家亦猜測，貓打呼嚕是與外界交流的方式，貓小時候就開始打呼嚕，有助貓媽餵食時找到牠們，成年貓可能持續這樣，通知「鏟屎官」是時候吃飯。

專家指出，呼嚕還有安撫及治療功能。呼嚕產生的振動，能使貓咪身體恢復活力，是在壓力過後自我療癒的方式。這些振動頻率，從20赫茲（Hz）到150赫茲不等。以人類來說，研究指出介乎18至35赫茲的振動頻率，對受傷關節的靈活性有正面影響；25至50赫茲則屬增進筋骨強度的最佳頻率；頻率在100至200赫茲之間，皮膚和身體軟組織較有良好反應。

醫學界的振動療法，以不同頻率的振動融入修復理念，強化人體組織。外國有人還提出，在長途太空飛行中，將振動裝置附在太空乘客身上，以保持骨質密度，因為無重狀態下，平時負重的骨骼缺少刺激，會提早出現骨質疏鬆甚至骨折；同樣道理，不少肌肉都用來抵抗重力，這類肌肉在太空亦容易萎縮。

岔開一下，如果吃維他命D和鈣片就能防止骨質疏鬆，為甚麼國際太空站要耗費資源，把重達數千公斤的健身器材送上太空？為何太空人每天要花寶貴時間跑步、踩單車鍛煉肌肉？

早有研究指出，缺運動及不曬太陽，不僅導致骨質流失、骨折，亦令身體不活躍的年輕人骨質流失。骨細胞（Osteocytes）在機械性刺激下能促進骨骼，缺乏這種刺激則會導致骨骼降解，即是說欠缺機械性刺激如運動的情況下，吃再多維他命D和鈣片，也無法避免骨質疏鬆。

貓咪打呼嚕 既自癒亦療人？

再講貓咪呼嚕，頻率介乎20至150赫茲，正好落在振動療法範圍，原理應該一樣。有時貓瞌睡打着呼嚕，實際上可能是在修復行走江湖時累極的心、傷了的身，是自我療癒方式，一邊休息一邊保養骨骼、軟組織。據說外國有模擬貓咪呼嚕的頻率，打造醫療器材用於復健。

呼嚕聲不單對貓咪本身有好處，對貓奴都有，撫摸貓咪一直被視為緩解人們壓力的方式，外國有研究說，擁有貓咪可降低中風或心臟病風險云云。那麼，貓咪在人身邊打呼嚕，其實是否喑中在幫人加強骨骼強度，加速軟組織再生？有貓幫助，我們是否就不必求醫打骨針？主子不但透過這聲音療癒自己，還一併照顧奴才健康？各位「鏟屎官」千萬別錯過，當主子呼嚕，即刻上前擁抱，做番part「理療」。

撇開生理上的可能好處不談，看着主子打呼嚕，能使奴才們平靜，就像在沙灘看海紓緩心情、減少焦慮，也降血壓。人們輕易地向貓咪（當然狗狗也可以）傾訴心事，勝在牠們不會回應，不像人類一樣喜歡對他人妄加評論，但貓不像狗，不需費太多心力照料，也就不會為貓奴添加壓力。

或許，我們可將貓咪發出呼嚕，視同人類的正向思考，為自己培養能量之時，就像正向心理學（Positive Psychology）所謂的正向心靈狀態，貓咪在療癒（heal）自己，我們不妨借鑑發展出一套對自身可行的「呼嚕機制」，瑜伽又好、正念冥想也好，療癒自己。另外，有時讓自己成為貓咪模樣，放鬆無為，也能去除緊張。

不同心理狀態，形成人有很多面，而沒有骨骼，就根本連你都認不出來，肌肉負責做出面部表情，肌肉下的骨骼則賦予人臉部形狀，臉頰、下巴、鼻子位置，都是由骨骼決定的，骨是何等重要。

貓咪透過撫慰的振動音造福「鏟屎官」心理健康，至於貓呼嚕能幫人補骨，只是理論層面的推論，遑論治療骨折，貓咪向你表達關心：「你是不是累了呢？我幫你治好喔」，多是貓奴的主觀幻想、美好迷思。回到現實，身體有事還是要求醫，別指望遊手好閒、愛理不理的主子。

▲ 貓為何打呼嚕，科學家至今未有標準答案，有專家指出，呼嚕產生的振動，能使貓咪身體恢復活力，是在壓力過後自我療癒的方式，據說外國更有模擬貓咪呼嚕的頻率，打造醫療器材用於復健。