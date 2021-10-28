民主是甚麼？ 政府要為民做實事

民主是近年香港人講得最多的一個課題，但民主到底是甚麼，以及為甚麼要有民主，好像沒有人講得清楚。

近年社會抗爭所追求的，是所謂「真普選」，這個訴求害得香港苦矣。在很多人的眼中，「真普選」就是民主、就是自由；但是你問他們，為甚麼「真普選」這麼重要？他們卻無法說得出一個有說服力的答案。

他們會說，選出自己的政府，是普世價值、是基本人權。他們或會提及1948年聯合國推出的《世界人權宣言》第21條，該條指「人民的意志是政府權力的基礎；這一意志應以定期和真正的選舉予以表現，而選舉應依據普遍和平等的投票權，並以不記名投票或相當的自由投票程式進行。」

然而政府是有功能的，如果選出來的政府無法有效發揮應有功能、無法有效服務人民，民選的政府又有甚麼用呢？

有人說，現屆政府不行，我們可在下屆選出另一個政府。

然而現實是，很多時候選來選去，想要的政府總給不到。美國人想重整國家的基建、想要全民健康保險、想控制槍枝氾濫、想各族群和平共處不要歧視、想減低貧富差距，卻多年來不能如願。

票箱民主 非普世價值

我深信普世價值的存在。普世價值固然包括民主與自由，但是我心中的民主，不一定是票箱民主。我心中的，是普世的民主價值，即政府該為人民服務、該回應人民訴求、該急民所急、想民所想，積極回應人民訴求，這才是真正民主的底蘊（substance）。票箱民主徒具形式，並非民主的精神。

前美國總統林肯著名的《蓋茲堡演說》（Gettysburg Address）有「Government of the People, By the People, For the People」的說法，但個人認為更合理的說法應是「Government of the People, From the People, For the People」。「Government by the People」即由人民選出來的政府，若做不到「For the People」，就做不成「Government of the People」。不能為民做實事的政府，雖然號稱民選，不可能被人民擁戴。

反過來，政府縱然不是民選，若是從民所出，而大家又可按規矩，憑自己的努力和實力爭取成為國家領導人，你絕不能稱之為獨裁專制。

我認同平權和限權。平權就是人民都應該享有平等的社會地位、政治權利、經濟權利，我認為這才是普世價值。我不解為何政府要靠選票選出才算民主，更不解為何一人一票選出政權是普世價值。

我同時認為，包容異見是民主價值。別人行票箱民主，我們要包容；別人行一黨專政，我們同樣要包容。自認追求民主自由的人，怎麼居然會專制起來，強迫別人相信他們那套、強迫別人行自己認同的政體，竟然還高談闊論奢談民主！

選舉領袖方式 應科學探索

我認同限權，相信公權不能私用，官員不得以權謀私，我相信這也是普世價值，一人一票選領袖卻不應是普世價值。普世價值是Ends；如何選領袖是Means。怎樣選領袖才高效、才最能惠及人民，應科學嚴謹開放地去探索，絕不能被意識形態憑「相信」左右我們的判斷。

有趣的是，在防止濫權方面，內地做得比我們想像的好得多。我們且看以下的官方論述：

「正確對待權力，是立黨之本。權力向來是把雙刃劍，運用得好，能夠更好地為人民服務；運用得不好，則會禍國殃民，害人害己。黨員幹部，特別是領導幹部，要想擔負起『立黨為公，執政為民』的神聖職責，必須正確對待權力，這是立黨執政之本，更是興黨強國之要。各級幹部要始終清醒地認識到，權力是人民群眾賦予的，就必須始終做到『情為民所繫，權為民所用，利為民所謀』，樹立並堅持正確的權力觀，謹慎用權、規範用權、科學用權、民主用權。領導幹部要做到『權為民所用』，就必須法德並舉，既要依法用權，又要以德用權，歸根到底用權要講官德。要始終將權力運行置於陽光之下、監督之中，不集權、不攬權、不濫用職權。」

中國反貪腐得分 勝印度

大家可能以為，這無非是宣傳。相信票箱民主限權總比一黨專政的中國做得更好的人，可參考下列出自2021年World Justice Project年度報告的數據。在Absence of Corruption（免於貪腐）一項，有4個子項，包括行政部門、司法部門、立法部門，以及警、軍部門，而中國得分均比印度高，中國得分分別為52分、53分、41分、67分，而印度得分分別為40分、48分、31分、42分。

而在Constraint on Government Powers（政府限權）方面，有6個子項，其中一項筆者認為最關鍵的，是Sanctions on Official Misconduct（對官員違紀的懲處），中印得分分別為47分和38分；其他子項印度則大幅較中國高分，其中Lawful Transition of Power（合法政權移交）一項，印度取73分，中國取24分，但這是基於政制、理念不同。中國改革開放40多年來，領導人和平交替接棒，如何不合法呢？

雖然號稱民主，印度卻連種姓陋習和對女性的歧視也禁不了，問題是甚麼呢？個人認為根由是平權文化不到位。同樣，限權能否成功，文化的作用也很關鍵。制度固然重要，文化的建設也十分重要。熱愛民主的朋友，緊記！

▲ 怎樣選領袖才高效、才最能惠及人民，應科學嚴謹開放地去探索。（法新社資料圖片）