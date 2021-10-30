【移民潮】 移民行業後起之秀　兩位喇沙舊生發揮「喇沙精神」 成功為集團開拓香港市場  

許多人提起喇沙書院這所傳統名校，都會想起曾俊華丶陳帆等政界的著名校友。背負著「名校光環」的喇沙書院舊生，事業上未必一定能贏在起跑線。兩位 90 後喇沙舊生曾經遇過職場上的低潮時期，其後共同加入一間外資移民公司並擔當管理層，延續喇沙兄弟情 ，高峰期曾每日工作十五小時。兩位「喇沙仔」逆市中迎難而上，憑著年輕企業家的新型管理手法及獨特的市場定位，顛覆傳統移民行業，在香港市場中獨當一面，近期更積極拓展海外房產。

喇沙書院為香港傳統名校之一，人才輩出，是著名的「狀元搖籃」。而事實上，即使掛著喇沙舊生的旗幟亦未必在事業上一帆風順，甚至可能是一種無形的壓力。現為環傲移民集團香港區的董事總經理葉晉軒先生表示，當年正正因為自己是名校出身，大學實習面試時已備受矚目，受到人事部門主管以奇怪口吻點名：「哦，喇沙畢業的。」。由喇沙小學丶喇沙書院，走到香港大學，其人生看似順利，在事業上也遇過挫折。他憶起自己踏入社會第一年，創業初期也吃過白果。「我首間公司當時急需外來資金周轉，我親身登門造訪不少生意伙伴，但沒有人願意融資一間初創企業。正當我想放棄之時，有位喇沙師兄主動向我伸出援手，幫了公司一把。」及後公司成功轉型，賺到第一桶金，葉晉軒立即連本帶息利歸還對方。喇沙舊生對師弟的熱心支持，由校舍一路延伸到校外，亦是這份喇沙的兄弟情，令葉晉軒由衷感受到喇沙的傳承。

當環傲移民集團有意拓展香港的業務時，葉晉軒被邀成為香港公司的負責人。他同時想起了昔日由喇沙小學至喇沙書院的好兄弟，「胡子彥是我相識近二十年的兄弟，我非常了解他的為人處事。當時公司架構上需要推薦一位執行董事，他絕對是我名單上的首選。」葉晉軒說。

作為香港辦公室的管理層，在處理許多公司大小事上均親力親為，他們笑說，當時只有上班時間，並沒有下班時間。葉晉軒續道：「香港公司營運初期有太多文件需要我們親自審批，我們每星期有六天都會回到公司，每天由早上工作至深夜，這種努力的工作態度持續至今。」問及相識多年的二人，如何解決工作上的磨擦，胡子彥表示：「我們甚少因公事起爭執，由於共同的出發點都是為了公司，即使持有不同的意見，最終我們都能達成共識。」

二人都是年輕的管理層，因此沒有傳統上司的「架子」，亦時常與下屬在辦公室內一同分析個案，討論最適合客人的移民方案。「有效的溝通往往是關鍵，我們每週均會有內部會議，訂立工作目標及期限，並適時作出檢討。」葉晉軒續說。

由免費諮詢丶簽約直到最後永居申請成功，這兩位 90 後「喇沙仔」都貫徹「喇沙精神」。「我們的專業團隊擁有多年經驗，真材實料，不假外求。與其他坊間移民顧問公司的做法或許不同，我們絕不外判任何一個程序。即使近期要處理的個案數目不斷上升，我們仍堅持每個步驟由我們自家專業團隊完成，包括創業移民申請要求的商業計劃概念展示以及當中涉及的程式編寫。」胡子彥解釋。

對不少有移民打算的港人，投資移民所需的入場門檻太高，而多種技術移民對申請人的資歷要求相對嚴謹，未必能保證得到提名。據環傲移民表示，創業移民在近幾年成為熱門的移民方案之一，對申請人的資產要求相對較低，某些國家更無需申請人擁有經商或管理經驗，例如是加拿大及澳洲的創業移民計劃，只需要提交一份支持該創業概念的 Prototype (多為網站或 App)。環傲團隊的最大特點是最短時間內完成客人的移民申請，因此獲得良好口碑。「我們的最大優勢是節省客人的時間成本，務求以最短時間達到申請的所需條件。」葉晉軒說。



胡子彥表示，香港公司超過六成移民客人是月入超過港幣 5 萬的專業人士，當中不乏醫生丶建築師及投資銀行家。「我們的客人大多是本港的專業人士及企業家，他們在選擇移民顧問時，主要會衡量成功率及所需的時間成本，希望用最短時間成功取得外國永久居民身份，再前往該國繼續發展自己的個人事業，並同時讓他們的子女享有免費教育。」

對於這個年紀已經身為環傲移民集團的香港高層，兩位「喇沙仔」坦言自己仍會追求卓越的成就，帶領香港公司在行業繼續綻放光彩，發揮「喇沙精神」，未來繼續創出耀眼成績。葉晉軒說：「眾多喇沙師兄有傑出的成就，我們二人自然不能失禮，我們希望在移民行業能做到最好。」。現時，環傲移民已成功處理過百宗個案，每天均有大量與移民丶海外升學及置業有關的諮詢。「每一位諮詢者都會得到我們顧問團隊最專業的回覆。我們因應諮詢者的背景，建議多個方案。」胡子彥指出。

談及集團的未來發展方向，環傲移民現正積極物色海外優質地段的房地產發展項目，包括於加拿大卡加利市，發展首個以港人為本的大型社區住宅發展項目。



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