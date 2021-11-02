阿里巴巴夥拍新生會 「關心里公益Pop-up Store」天貓香港開業

疫情改變了社會生活常態，容易誘發各種壓力與負面情緒，令更多人開始關注精神健康與情緒問題，在及早尋求援助以外，復元也是非常重要的一環。由新生精神康復會（下稱「新生會」）建立的自家社企品牌「330」及「慧」顧惠群，致力透過不同形式的社區精神康復服務，讓康復者能獨立生活，並按照個人的興趣及能力參與不同工作。除了給復元人士發揮天賦實踐個人才能，也肩負讓他們重投生活的使命。

阿里巴巴集團最近與新生會合作，通過天貓香港，開展「關心里公益Pop-up Store」項目，將新生會復元人士精心製作的手工藝品，透過電商平台出售，並帶著他們支持的理念傳遞開去，希望讓大眾更了解並支持精神病康復者，促進社區共融。

由即日起至11月19日期間，天貓香港平台「關心里公益Pop-up Store」有約60件新生會產品出售，為期一個月。所有收益在扣除成本後，將會全數撥歸至相關社福機構。

社企自家品牌 助復元者再出發

新生會一直致力於對復元人士的支援，讓他們透過學習技能重拾自信，並重投社會。組織創立的設計品牌330正是以此出發，推廣身（3）、心（3）、靈（0）健康，希望把復元人士的藝術作品與技能透過商品帶進社區，既能為他們帶來工作機會，也同時連結不同界別，進一步向公眾推廣關注身心靈健康的訊息。

▲ 新生會行政總裁朱世明對這次的計劃充滿信心，希望未來能夠開拓更多不同形式的合作，讓復元人士進一步發揮個人才能。

是次阿里巴巴與新生會合作，於旗下天貓香港開展「關心里公益Pop-up Store」項目首階段活動，旨在通過富有經驗的電商平台支援本地社福機構，支持社區共融，更重要是讓他們體現自我價值。天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示：「我們希望通過是次合作，與本地社福機構攜手聯動發聲，並藉著天貓香港龐大的電商營運經驗，擴闊及接觸銷售客群，推廣和關懷不同社群，加強與本地社區的聯繫。」

新生會行政總裁朱世明亦表示，是次合作突顯「商社合作」的創意及靈活性，「希望讓復元人士參與製作的各式產品，能夠透過電商渠道接觸公眾，讓公眾更容易了解到復元人士的工作及藝術才能」，冀引起社會大眾對精神健康的關注，亦希望能實質支援復元人士的創作及就業機會，協助他們進一步融入社會。

▲ 「關心里公益Pop-up Store」將上架一系列復元人士參與設計的商品，讓大眾更加認識復元人士的優勢與潛能。



將復元人士藝術創作帶入社區

「關心里公益Pop-up Store」項目第一階段的商品非常有驚喜，亦足見復元人士的各種才能。其中gift330的一系列手繪風瓷器，餐具印上的各式食物畫作，均出自復元人士手筆。gift330將復元人士的創意藝術帶進社區。透過以食、行、住為創作主題，設計一系列生活產品，讓他們的創意與生活連結起來，也讓大眾在使用時好好品味生活中的美，享受與親友聚餐當下的時光，貫徹「Gift is Present」的品牌精神。這些畫作更裝載了他們的故事，肯定能成為一份充滿意義的禮物。

▲ 品牌希望使用者可感受當下一刻，如給自己一個空間，好好品味生活中的美好，延續了精神健康的主題推廣。

▲ 餐具上的食物圖案都來自復元人士的畫作，可體現他們用心投入，並能發揮一己之長。

果香飄溢 復元人士親手封裝

入秋想呷一口喚醒人心的水果茶，「關心里公益Pop-up Store」一樣有好介紹。新生會旗下品牌「慧」顧惠群（Bright Buy）致力推廣自家出品及其他社企商品，從餅乾小食、糧油雜貨、養生及健康飲品，以至個人護理產品一應俱全。其中glee就是由復元人士親手封裝的茶飲系列，包括菠蘿蘋果、草莓乳酪、石榴甜橙及藍莓雜錦等天然水果茶，果香濃郁，讓人從百忙中抽離一下，給心靈享受美好時光。

▲ glee有「歡樂」的意思，希望藉一杯茶將正能量帶絡每一位顧客，分享心靈健康的正向思維。

▲ 水果茶全部由復元人士親手計量和包裝，讓他們在職場上發揮工作潛能，重拾自信人生。

紅白藍精神 裁剪縫紉一手包辦

看到經典紅白藍設計，自然想起本地知名設計師及藝術家黃炳培（又稱「又一山人」）。新生會於2012年與黃炳培合作，採用紅白藍物料設計成不同的產品，讓位於石硤尾的新生會大樓庇護工場的復元人士可參與創作，之後更成為新生會「紅白藍330」品牌代表作。品牌推出各款紅白藍多元化商品，包括匙鎖扣、行李牌、口罩套、環保杯、電話袋和各式布袋等。復元人士在新生會員工指導及帶領下，進行包括裁剪、縫紉、包裝等不同工序，讓他們學習車衣手藝及賺取生活津貼，協助他們融入社會，自力更生，期望透過藝術和受歡迎的設計元素，把共融理念帶入大眾生活。

▲ 紅白藍330的出品不止設計感十足，更非常實用。

▲ 復元人士參與商品製作，除了學習車衣手藝賺取生活津貼，更可藉工作融入社會，自力更生。

「關心里公益Pop-up Store」天貓香港店

「關心里」的名字之中，「里」既有阿里巴巴的意思，也有香港街道名字「里」之意，擔當著連接大眾與受助社群的一條小而美的路。此外，「里」也有左鄰右里之意，寓意著這裡是一處我們關心社區，照顧左鄰右里的地方。希望你也會喜歡「關心里」，請立即掃瞄以下QR code連結至手機淘寶App「關心里公益Pop-up Store」天貓香港店，查閱新生會復元人士創作，身體力行支持他們進一步融入社會！

（資料由客戶提供）