【ESG聚焦】籲客戶以可持續投資為首選　旗艦投資組合AUM增幅強勁

注重分析環境、社會及管治（ESG）因素的可持續投資策略，近年在投資市場愈來愈受重視。瑞銀作為可持續投資領域的全球領導者，相信這類投資方式可在風險較低的情況下為客戶創造回報，並深信其將會成為全球投資者最為推崇的投資方式。

瑞銀財富管理投資總監辦公室可持續及影響力投資策略師蔡煒琳表示，新冠肺炎疫情作為可持續投資的催化劑，進一步促使ESG因素與企業經營風險及成本的關係，變得更加明確。去年牛津大學一項有關企業營運的研究，指去年初疫情爆發令市場大幅波動，ESG領先型企業的抗跌力比一般企業佳。「兩者整體投資回報或許相若，但在市場動盪時，ESG領先者的下跌幅度相對較少，因而被不少投資者視為一種控制下行風險的有效工具。」

可持續投資不只為環境與社會帶來正面影響，同時惠及投資者，故被認為是疫後重塑經濟的主要動力之一。蔡煒琳引述瑞銀今年的投資者觀察調查，顯示有90%的受訪財富管理客戶希望投資與其價值觀更相符，也有59%受訪者因為疫情而對可持續投資更感興趣。

疫情成催化劑 AUM增3.5倍

鑑於可持續投資近年在亞洲區急速冒起，瑞銀推出的「100％可持續跨資產投資組合」，單計亞太區的資產管理規模（AUM），就由2020年初的10億美元，增長3.5倍至今年6月底止的45億美元。另外，瑞銀更是全球首間金融機構建議有意在全球投資的私人客戶以可持續投資為首選方案。

由於「100%可持續跨資產投資組合」推出以來深受客戶歡迎，促使瑞銀在最新的全權委託投資方案「My Way」中，讓客戶自選不同的組件構成專屬投資組合，而在逾50個組件中，有9個與可持續投資相關。蔡煒琳指出，現時在亞太區使用My Way的客戶中，70%選擇了最少一個可持續投資的構件，反映客戶對可持續投資有持續性的需求。

▲ 「My Way」讓客戶自由選取組件，建立個人化財富管理組合，當中有不少可持續投資相關組件可供選擇。

瑞銀作為全球領先的財富管理機構，除了緊貼市場的可持續投資產品外，亦擁有專業知識和經驗兼備的專家團隊。蔡煒琳舉例：「瑞銀財富管理是少數設有專屬研究部的財富管理公司，有百多名分析員及策略師，其中於全球設有包括我在內的6名策略師，專門負責可持續資產。同時，瑞銀亦是香港金融管理局綠色和可持續金融中心工作小组的成員，與監管機構與金融業界一同推動香港的可持續投資發展。」

內部開展變革 提升培訓力度

可持續投資風潮正盛，亦為瑞銀財富管理帶來不少改變，蔡煒琳形容為一趟變革旅程，「去年瑞銀財富管理將可持續投資設定為客戶的首選方案之一，令新客戶必定可接觸到相關投資產品，故客戶經理亦需要對可持續投資的理解更加全面，方可滿足客戶的需要。」蔡煒琳補充，以前相關內部培訓反應一般，但現在客戶經理會主動提議舉辦更多工作坊，逐漸在機構內部形成一股學習風氣。

除了研究及支援培訓外，蔡煒琳亦與投資團隊緊密溝通。機構內部設有ESG評分制度，針對6大範疇對逾12,000間企業作出評分，現時瑞銀投資團隊已融入ESG整合策略，並運用相關評分作為選擇投資對象的參考，同時提供聚焦可持續和影響力投資策略，滿足客戶對相關投資領域的不同需求。

深化股東參與 聚焦影響力投資

談到可持續投資趨勢的下一步發展，蔡煒琳指影響力投資（Impact Investing）將會是「Next big thing」。「可持續投資已佔全球1/3基金管理總資產，如此規模促使監管機構對有關披露更趨嚴謹，當大家都已『Tick the boxes』，下一個戰場就是比拼影響力。除了考慮風險與回報外，影響力的『深度』成為投資分析時的第三個考慮因素，而瑞銀將持續發揮股東參與的角色，與企業管理層共同協作，推動企業做得更好，創造影響力新機遇。」