開發人工智能外滙交易及管理平台Theia　彼易科技協助香港中小企靈活應用資金，保持競爭力

▲ 彼易科技共同創辦人梁毓剛（左）和葉志滔（右）相信科技能協助中小企更精明決策。

香港金融科技公司彼易科技（Pecutus）在2018年3月推出外幣兌換流動應用程式ReadyTravel，解決了不少港人外遊前後兌換港幣及外幣的煩惱。但自2020年年初起，由於新冠肺炎肆虐導致各國陸續封關，彼易科技的ReadyTravel業務因此受到影響。但正所謂有危亦有機，兩名聯合創辦人葉志滔（Victor）和梁毓剛（Edward）發現封關下的網購活動不但更發達，依賴互聯網從事進出口直銷的香港中小企數目亦不斷增加，令他們決定求新求變，在2020年8月開發了以中小企為對象的外滙交易及管理平台Theia，協助中小型商戶降低外滙交易成本，更靈活應用流動資金。

除了從事外滙買賣的個人及機構投資者，中小型的進出口貿易公司對滙率同樣最為敏感。中小企往往重視能否以便宜的手續費，有效率地兌換貨幣以完成結帳。但外滙市場一向非常波動，加上傳統直接經由銀行電滙的外滙交易過程需時又不透明，令買賣雙方難以掌握時間。對於規模較細、流動資金量較少的商戶而言，清晰且快捷的外滙交易變得更為重要，有助他們調動及預算流動資金，長遠而言更能降低外滙交易成本。

人工智能預測 建議外滙交易時機

彼易科技聯合創辦人兼行政總裁葉志滔表示：「疫情期間，我們看到大型本地電商以至日韓產品直送的網店非常活躍，對外滙交易的需求甚高。有鑑於過去銀行電滙缺乏透明度的限制，我們因此將ReadyTravel的概念移植至企業身上，開發Theia令中小企能以一站式平台處理外滙交易。」

▲ ReadyTravel旗下的ReadyKiosk兌換機。

規模較大的企業不但擁有龐大資金流和較長的結帳期，更能聘請專家買賣外滙期貨合約對沖滙率波動風險，甚至藉此套利，但這些對中小企而言卻是遙不可及。Theia就有如中小企的內部外滙專家，當用戶開設Theia帳戶後，其內置的人工智能就能透過分析大大小小的市場資訊，為用戶評估貨幣的波幅。同時，如果Theia分析到用戶長期持有閒置的外匯，其智能系統亦會提供協助，建議用戶考慮將其售出以避免不必要的風險。

▲ Theia主要服務中小企客戶的大額外滙交易及滙款，同屬彼易科技旗下的ReadyTravel則主打個人客戶的小額外滙兌換。

香港金融管理局早在2017年9月鼓勵在香港開業的銀行制定開放應用程式介面（Application Programming Interface，簡稱API）框架，並於2018年7月正式發表題為「香港銀行業開放應用程式介面框架」（Open API Framework for the Hong Kong Banking Sector）的文件，呼籲銀行容許第三方服務供應商有系統地讀取資料，令兩者之間能夠有效率地分享數據和執行指令，以提供更快更合適的產品和用戶體驗。彼易科技便是首批受惠於開放API的第三方服務供應商，使其ReadyTravel以及Theia能迅速發展。

Xero減省重覆性工作 望協助管理現金流

▲ 彼易科技2名創辦人可隨時隨地在Xero輕易翻查營運數據，迅速制定公司發展方向。

與大部分初創企業一樣，彼易科技的人手不多，葉志滔和梁毓剛兩人起初用計算表（spreadsheets）紀錄公司帳目及營運數據。但隨着業務增長，花費在輸入數據和簿記管理的時間亦相應增加。自2019年，彼易科技便開始使用雲端會計管理平台Xero處理帳目及財務事宜。自此公司同事每逢製作季度財務報表時，只要登入Xero便可輕易整理所需數據，兩人亦能隨時隨地登入Xero了解公司實時的財政狀況，以便迅速作出決策和制定發展策略。梁毓剛強調，數碼工具和人工智能有助減省重覆的工作，將節省出來的時間用於作出決策，令業務營運變得更智能。

▲ 彼易科技希望Theia日後能同時連結Xero和銀行，直接協助中小企一站式管理現金流。

葉志滔指，Theia目前作為金融科技平台，透過與持牌貨幣兌換商和金融機構合作，提供受監管的服務，當中不涉及建議用戶買賣外滙、外滙期貨及相關衍生工具來獲利的功能。在開放API的趨勢下，本地部分持牌銀行亦與Xero簽訂了現金流數據分享協議，彼易科技希望未來5年可以藉此機會擴展Theia的業務範圍。該企的目標不單是增加Theia的用戶人數，更希望連結Theia的中小企用戶與Xero及銀行。透過Xero的帳目管理功能及銀行數據分享網絡，彼易科技希望能更直接地協助中小企一站式管理現金流，適應疫後的新常態經濟，時刻保持市場競爭力。

（資料由客戶提供）