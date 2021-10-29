踏入深秋 品味一頓華麗白松露盛宴 副刊版 2021/10/29 分享： 每年深秋，便是踏入被譽為「菌中白鑽」的白松露季節，坊間有不少意大利餐廳推出白松露菜式，每道都賣相精緻，散發香氣，色香味兼備，讓食客可深深感受到這顆「白鑽」的魅力。 $2,880嘗5道菜 Radical ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 支持本地食材 明閣推出漁港風情美食 今日 支持本地食材 明閣推出漁港風情美食 【Good Food,Good Mood@iM網欄】萬聖節好去處 鬼影幢幢的「妖怪」餐廳 2021/10/25 【Good Food,Good Mood@iM網欄】萬聖節好去處 鬼影幢幢的「妖怪」餐廳 【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱藏的Omakase IKI 粋 2021/10/18 【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱藏的Omakase IKI 粋 半島Felix回到1920黃金年代《大亨小傳》 全新互動劇場餐飲體驗 2021/10/15 半島Felix回到1920黃金年代《大亨小傳》 全新互動劇場餐飲體驗 【Good Food,Good Mood@iM網欄】備受觸目的新派韓國料理 Hansik Goo 2.0 2021/10/08 【Good Food,Good Mood@iM網欄】備受觸目的新派韓國料理 Hansik Goo 2.0 香港 日本 酒店 設計 餐廳 美食 法國 尖沙咀 菜式 意大利