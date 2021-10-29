踏入深秋 品味一頓華麗白松露盛宴

每年深秋，便是踏入被譽為「菌中白鑽」的白松露季節，坊間有不少意大利餐廳推出白松露菜式，每道都賣相精緻，散發香氣，色香味兼備，讓食客可深深感受到這顆「白鑽」的魅力。

$2,880嘗5道菜 Radical

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