支持本地食材 明閣推出漁港風情美食

香港開埠初期是一個捕魚為主的漁港，在船上炮製了許多地道美食。近日，米芝蓮星級粵菜廳明閣推出全新「漁港風情菜單」，選用不少本地食材入饌，設計成多款令人津津有味的菜式，客人有口福了！

1星米芝蓮餐廳粵菜館明

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