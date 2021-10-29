支持本地食材 明閣推出漁港風情美食 副刊版 2021/10/29 分享： 香港開埠初期是一個捕魚為主的漁港，在船上炮製了許多地道美食。近日，米芝蓮星級粵菜廳明閣推出全新「漁港風情菜單」，選用不少本地食材入饌，設計成多款令人津津有味的菜式，客人有口福了！ 1星米芝蓮餐廳粵菜館明 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 踏入深秋 品味一頓華麗白松露盛宴 今日 踏入深秋 品味一頓華麗白松露盛宴 【Good Food,Good Mood@iM網欄】萬聖節好去處 鬼影幢幢的「妖怪」餐廳 2021/10/25 【Good Food,Good Mood@iM網欄】萬聖節好去處 鬼影幢幢的「妖怪」餐廳 【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱藏的Omakase IKI 粋 2021/10/18 【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱藏的Omakase IKI 粋 半島Felix回到1920黃金年代《大亨小傳》 全新互動劇場餐飲體驗 2021/10/15 半島Felix回到1920黃金年代《大亨小傳》 全新互動劇場餐飲體驗 【Good Food,Good Mood@iM網欄】備受觸目的新派韓國料理 Hansik Goo 2.0 2021/10/08 【Good Food,Good Mood@iM網欄】備受觸目的新派韓國料理 Hansik Goo 2.0 香港 酒店 設計 餐廳 美食 餐飲 澳洲 上海 菜式 魚