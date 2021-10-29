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支持本地食材 明閣推出漁港風情美食

副刊版 2021/10/29

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香港開埠初期是一個捕魚為主的漁港，在船上炮製了許多地道美食。近日，米芝蓮星級粵菜廳明閣推出全新「漁港風情菜單」，選用不少本地食材入饌，設計成多款令人津津有味的菜式，客人有口福了！

1星米芝蓮餐廳粵菜館明

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欄名 : Food

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