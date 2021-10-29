香港華為雲峰會　前瞻雲端技術發展和應用

一場疫情不但改變了人們的生活模式，更促使各行業急切地進行數字化轉型，以適應產業的新常態。雲端技術已逐漸成為企業加快服務升級的常用技術，若再配合人工智能（AI）的推動，將有助企業搶佔轉型先機。

滙聚業界專家分享心得

「2021年香港華為雲峰會」（下稱峰會）已於10月26日在線上線下同步舉行，峰會邀請了一眾本地創新夥伴分享各種創新技術和行業應用，共同探討雲轉型及智能升級的最新技術，助企業擁抱更廣闊的智能新世代。

峰會滙聚多位行業專家、合作夥伴和初創企業家，舉辦多場分享會，就AI賦能各行各業，提升企業營運效能，以及雲端技術為企業帶來更安全和靈活的經營模式等議題，進行交流、討論和探討，啟發參與者為業務實踐數字化轉型。

為隆重其事，峰會特別邀請了商務及經濟發展局局長邱騰華、華為雲副總裁石冀琳為峰會致開幕詞及歡迎辭，為峰會揭開序幕。

眾志成城打造數碼新領域

峰會的演講主題包括了香港普華永道合夥人Kok-Tin Gan分享如何護航企業雲端轉型；由華為雲全球解決方案銷售部部長譚士傑主講的「創新普惠 加速千行百業智慧升級」；由鳳凰秀有限公司首席行官、鳳凰衛視資訊及網路管理部總監徐欣欣分享的「數智未來 構建融合新媒體」。至於華為雲業務部雲生態發展部部長陳偉峰亦以「華為雲持續創新 共贏數字技術生態」為題，與參加者分享雲端技術的最新應用

此外，在「多方對談：共創共用共贏 構建產業新生態 使能行業場景化創新」環節中，多位初創企業家分享了各自的創業和研發心得，期望合力打造數碼新領域，讓各行各業百花齊放。

簽訂合作備忘錄 促進產教合作

為實現產業與教育融合，回饋社會，香港華為國際有限公司行政總裁（港澳地區）鄧水根與嶺南大學校長鄭國漢特別於峰會上共同簽訂備忘錄，藉此推進華為雲在智慧城市等領域的科研合作及人才培養的理念。

備忘錄的簽署過程由京港人才交流中心總經理劉志明、嶺南大學校董會主席姚祖輝、嶺南大學協理副校長劉智鵬，以及華為香港雲與計算業務部部長楊戰弟共同見證 。通過有關合作，華為雲將運用在數字化科技領域的技術、能力及資源，支持嶺南大學建設智慧校園，同時協助該校把多年累積的深厚知識資產轉化成數碼資產。

辦AI大賽讓參賽者磨鍊技術

在舉辦峰會以外，因應AI發展愈趨成熟，應用層面也愈來愈廣，尤其在醫療層面屢見突破，例如協助醫生快速診斷，提升診療的質量和效率。有見及此，華為雲特別聯同華為香港研究所、香港科學園和安必平及愛病理共同舉辦香港MindSpore Challenge – 病理診斷挑戰賽，讓有興趣研究AI和MindSpore的參賽者組隊參加，藉比賽挑戰自我，磨鍊技術。

大會在比賽前先提供培訓班，教導參賽者使用MindSpore、華為雲和ModelArts，參賽者以MindSpore作為AI訓練和推理框架，研發能夠保障私隱、可解釋和高準確度的AI病理診斷模型。經過一輪模型開發和答辯環節後，勝出隊伍已順利誕生，並在峰會上舉行了頒獎儀式，參賽者都表示在過程中獲益良多，增加了他們日後繼續進行AI研發和應用的信心。

是次峰會在香港華為雲業務部部長楊戰弟的閉幕致辭下徐徐落幕，參加者不但認識到雲端技術和AI的未來發展趨勢，同時了解到華為雲技術和新產品的理念和特色，滿載而歸。

（資料由客戶提供）