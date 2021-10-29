學者專家訴說社區小故事 免費App聲音導航遊香港 副刊版 2021/10/29 分享： 疫情下開關遙遙無期，港人在這一兩年，已漸習慣在香港尋找一些新意思，當中包括參加各種本地導賞團。一個由港人有份參與研發的旅遊App－Storius，推廣智能旅遊，用科技將手機變成的導遊，帶領我們遊走香港 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 今日 kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 國泰網購邊買邊賺里數 期間限定快閃店精選產品8折 2021/10/28 國泰網購邊買邊賺里數 期間限定快閃店精選產品8折 必睇萌爆水獺餵食show 3種新動物進駐動植物公園 2021/10/28 必睇萌爆水獺餵食show 3種新動物進駐動植物公園 海洋公園重新推出「森度遊」 森動瑜伽再出發 2021/10/26 海洋公園重新推出「森度遊」 森動瑜伽再出發 灣仔長臂猿保育展覽 設打卡位及免費藝術工作坊 2021/10/23 灣仔長臂猿保育展覽 設打卡位及免費藝術工作坊 疫情 中國 尖沙咀 閱讀 深水埗 古蹟 導遊 大館 中國銀行大廈 銀行