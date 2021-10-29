學者專家訴說社區小故事 免費App聲音導航遊香港

疫情下開關遙遙無期，港人在這一兩年，已漸習慣在香港尋找一些新意思，當中包括參加各種本地導賞團。一個由港人有份參與研發的旅遊App－Storius，推廣智能旅遊，用科技將手機變成的導遊，帶領我們遊走香港

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