kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 副刊版 2021/10/29 分享： 潮流玩具平台kkplus繼7月旗艦店開幕後，今次聯乘品牌POP SUNDAY，即日起至11月9日期間於朗豪坊攜手帶來「KKPOP WEEKEND」。1.8米高的1：1《天綫得得B》Lala將坐鎮以復古 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 學者專家訴說社區小故事 免費App聲音導航遊香港 今日 學者專家訴說社區小故事 免費App聲音導航遊香港 國泰網購邊買邊賺里數 期間限定快閃店精選產品8折 2021/10/28 國泰網購邊買邊賺里數 期間限定快閃店精選產品8折 必睇萌爆水獺餵食show 3種新動物進駐動植物公園 2021/10/28 必睇萌爆水獺餵食show 3種新動物進駐動植物公園 海洋公園重新推出「森度遊」 森動瑜伽再出發 2021/10/26 海洋公園重新推出「森度遊」 森動瑜伽再出發 灣仔長臂猿保育展覽 設打卡位及免費藝術工作坊 2021/10/23 灣仔長臂猿保育展覽 設打卡位及免費藝術工作坊 展覽 玩具 卡通動漫