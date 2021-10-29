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kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡

副刊版 2021/10/29

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潮流玩具平台kkplus繼7月旗艦店開幕後，今次聯乘品牌POP SUNDAY，即日起至11月9日期間於朗豪坊攜手帶來「KKPOP WEEKEND」。1.8米高的1：1《天綫得得B》Lala將坐鎮以復古

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欄名 : 本地遊

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