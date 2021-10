疫症殺人無數,亦高度破壞世界經濟,是極大的壞事,英國詩人John Milton:「Was I deceived, or did a sable cloud. Turn forth her silver lining on the night?」

「Silver lining」一詞,從此成為常用諺語,代表:即使在最壞的情況下,總有一綫光輝。

冠狀病毒到底帶來甚麼silver lining?在經濟上,不少藥廠因疫苗大賣而賺得盤滿缽滿;在家庭上,禁止外出讓家人有更多時間聚首一堂,但當中可能好壞參半;在醫學上,科學家和醫生聯手抗疫因而研發出不少新疫苗、新醫藥;但在個人層面,silver lining卻不甚明顯。

慧兒只有二十九歲,在深圳工作,為往來兩地當然要接種疫苗,為安全起見,她決定先做全身檢查。以往日子,年輕女孩怎會有此打算,豈知檢查發現肺部有一公分結節,再經進一步電腦素描,竟見到左右雙肺各有四粒結節,最大一點四公分而最少有零點四公分,合理地抽取其中較大結節作病理檢查,竟然是肺腺癌,晴天霹靂,甚至有人告訴她是四期肺癌,需要馬上化療,害得她哭上大半天。

醫生細看素描,發現每點結節都是磨砂玻璃樣子,代表是早期病變,雖然是多點但也有可能是多點原發病變而非四期轉移,故此安排手術醫生切除左右最大結節,一方面手術本身是根治性,同時也可用基因檢查作比較,果然兩個結節的基因全不配對,證明是兩個一期肺癌而非四期。

若慧兒沒有因疫情而作身體檢查,十數年後發現的,將定會是四期肺癌,這便是她的silver lining。