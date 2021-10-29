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非一般教授

副刊版 2021/10/29

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二○一九年，東大名譽教授上野千鶴子在東京大學開學典禮上的演講，是一篇非常daring（大膽）卻又很genuine（真實）的演講。以下摘錄部分內容：「大家對入學考試的公正性，應該沒有任何疑慮，但倘若發現有不公之處，會感到忿忿不平吧？然而，去年被踢爆的東京醫科大學入學考試黑箱事件中，就發現該校對女學生跟重考生的歧視……據文科省調查全國醫科大學顯示，男生的合格率是女生的1.2倍，可見女生入學難度之高，至於爆發醜聞的東醫大竟是1.29倍。」

站在東京大學講台上，卻直指東京醫學大學黑箱入學事件展現的性別天花板（Glass ceiling），上野千鶴子不留情面地向新生揭示現實：一、世界仍有不公平、黑箱作業正在發生；二、努力未必有公平回報。既然是現實，年輕人愈早知愈好，我相信教育的本質不是提供一個Truman Show的環境和假象給年輕人，而是啟發他們思考，在不完美的世界裏：一、自己想做一個怎樣的人；二、自己的人生要怎樣才有意義；三、如何裝備自己才可以達到前兩項。

上野千鶴子提醒年輕人，正因為世界是不公平的，他們更要明白，現時去到某個起點（如進入最高學府），或因所處環境提供優勢：「即使努力也無法得到公平回報的社會正等着你們。能夠認為努力就有回報，其實並非你們努力的成果，而是拜環境所賜，大家務必謹記。你們能夠認為『努力就有回報』，俱因所處環境帶給你們鼓勵、助彼等一臂之力……但世上有很多人再努力也得不到回報、想努力也努力不了……你們的努力，請不要只用來讓自己往上爬。你們獲環境及天份眷顧，切忌貶低不受眷顧者，並應該予以幫助。」

身為學者和社會學家的上野千鶴子，批評社會不公時，嚴厲得毫不留情、一針見血，實則背後隱藏對被忽視的、不幸運的下游基層的很溫柔的關注，以及對教育年輕人的正面承擔。我們的世界需要更多這類離開象牙塔、勇於呈現真實、有人文關懷的學者。又，上野千鶴子狠批東京大學黑箱作業後，仍能繼續在東京大學以人文社會學系教授任教，不知其他地方可有如此氣量？

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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