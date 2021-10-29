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都會海逸酒店推出自助晚餐 eShop預購可享高達75折

副刊版 2021/10/29

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都會海逸酒店西餐廳於11月推出「香江美食薈萃」海鮮自助晚餐，有一系列香港經典菜餚，讓食客嘗盡地道港式滋味。價錢為成人$668起、小童$438起，於酒店eShop預購可享高達75折優惠（網址：https

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欄名 : 新鮮熱辣

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