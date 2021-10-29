都會海逸酒店推出自助晚餐 eShop預購可享高達75折 副刊版 2021/10/29 分享： 都會海逸酒店西餐廳於11月推出「香江美食薈萃」海鮮自助晚餐，有一系列香港經典菜餚，讓食客嘗盡地道港式滋味。價錢為成人$668起、小童$438起，於酒店eShop預購可享高達75折優惠（網址：https ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 今日 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 2021/10/27 DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 嘉士伯暢飲放送集合12間荃灣食肆 人均消費$100可暢飲啤酒2小時 2021/10/27 嘉士伯暢飲放送集合12間荃灣食肆 人均消費$100可暢飲啤酒2小時 龍島+ LUCULLUS CACAO 推限定港式口味禮盒 2021/10/26 龍島+ LUCULLUS CACAO 推限定港式口味禮盒 日本人氣過江龍唐揚炸雞店 登陸鰂魚涌 2021/10/25 日本人氣過江龍唐揚炸雞店 登陸鰂魚涌 香港 品牌 酒店 設計 餐廳 美食 菜式 魚 蛋 甜品