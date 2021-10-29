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大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶

副刊版 2021/10/29

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位於大館的摩登英倫餐廳Statement與著名香檳品牌Ruinart合作，打造耳目一新的下午茶「Lady Caine」（見圖），食客可以在歷史悠久的氛圍中，一邊享用精緻美味的經典鹹甜點心，一邊品嘗清新

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欄名 : 新鮮熱辣

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