大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶

位於大館的摩登英倫餐廳Statement與著名香檳品牌Ruinart合作，打造耳目一新的下午茶「Lady Caine」（見圖），食客可以在歷史悠久的氛圍中，一邊享用精緻美味的經典鹹甜點心，一邊品嘗清新

...