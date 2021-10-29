恢復與內地往來 惟有收緊防疫

經過兩年的搏鬥，香港在控疫上大致做到「清零」目標，雖然與世界上其他地區相比，成績顯然亮麗，但由於本港防疫政策與內地不盡相同，故兩地通關仍遙遙無期，不同政黨與社會人士要求香港與內地盡快通關的呼聲愈來愈高。

現時香港防疫政策仍有相當程度的漏洞，加上香港特區政府所採用的「安心出行」應用程式，並沒有實名以及行蹤追蹤功能，始終未能與內地所用的健康碼系統相提並論，早前人大常委會召開會議，委員譚耀宗因本港與內地疫情差異，未能到北京出席會議，便是最佳例子。

港抗疫仍存漏洞 難追蹤旅客病源

觀乎現時世界各地採取的防疫政策，主要分為兩大方向：與病毒共存，或持續堅持「清零」策略。香港雖然做到大致「清零」，但由於在病人追蹤以及豁免檢疫上，有一定程度的漏洞，加上接種疫苗的比率未算高，而且全民強制檢測亦較難執行，故此一旦通關，兩地並不能一致、有效率地執行旅客的病源追蹤，造成小型爆發甚至疫情失控的機會驟然提升，內地遲遲未肯與本港通關的原因可想而知。

事實上，香港的控疫方式一直以謹慎見稱，逐步提升抗疫嚴謹度，雖然做法較安全，亦較平衡公眾接受的程度，但卻顯得有點顧此失彼，令本港和中央抗疫策略上愈走愈遠。本屆政府任期將完，立法會以及特首選舉臨近，這亦正是特區政府展示更嚴謹抗疫策略，以盡快達成與內地通關的推動力，因此最近採取一連串的措施，盡量與內地看齊，包括即時收緊新冠肺炎確診者的出院安排，要求規定所有康復者在出院後，以「閉環式管理」和點對點方式，安排前往指定隔離地點，進行14天隔離管理，以確保出院病人不帶病毒進入社區。

在「安心出行」程式使用率方面，政府亦規定所有政府大樓及辦公室，必須使用「安心出行」程式記錄行蹤；而在疫苗接種方面，衞生防護中心的專家建議部分高危群組人士，例如免疫系統失調病人丶高暴露風險群組如前綫醫護、跨境司機、在機場或酒店工作的人士等，可以接種第三針新冠病毒疫苗，以增強抵抗力。

以往政府批准有40多個不同組別的人士可獲豁免強制檢疫，造成一些走漏個案，過去更曾幾乎導致社區爆發，故此政府亦即時收緊豁免群組的數目，取消大部分的豁免群組，保留的群組如各國領事官員等，亦將其範圍收緊。

收緊豁免檢疫 必有正面效益

雖然此舉會對一些往返本港及境外的工作人員造成不便，亦令外商憂慮本港長期維持嚴格出入境防疫措施，會影響金融中心地位，但相信成功與內地開關後，恢復兩地旅客往來及經商所帶來的的經濟效果，必會帶來正面效益。

現時香港的基建和交通發展的大方向上，已配合「9+2」大灣區發展藍圖，遲遲不能通關對大灣區融合發展必定造成延誤。雖然中國第三季國內生產總值按年只增長4.9%，增速低於預期，但經濟學家普遍相信，中國全年經濟能實現6%以上的增長目標，控疫成果不單從本土零售額的增長上可看到，製造業強勁恢復亦令出口增長遠超預期，加上國民大致回復疫情前的日常生活，採取「與病毒共存」策略的國家及地區實在不能媲美。

香港背向祖國，盡快通關令兩地居民往來逐步正常化，也是眾望所歸。雖然收緊防疫措施無可避免會帶來「陣痛」，但相信本港市民更不想如新加坡般，防疫策略朝令夕改，把整個國家押注在「與病毒共存」的摸式上，令變種病毒個案節節上升，嚴重個案亦缺乏適時治療，但政策回頭已是太難。（文章只代表個人立場）

▲ 香港雖然做到大致「清零」，但由於在病人追蹤以及豁免檢疫上有一定漏洞，加上接種疫苗的比率未算高，而且全民強制檢測亦較難執行，故此一旦與內地通關，爆疫風險驟然提升。（資料圖片）